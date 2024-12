Putin zvažuje umiestnenie rakety Orešnik v Bielorusku

Minsk 6. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok uviedol, že Moskva by mohla v druhej polovici budúceho roka nasadiť hypersonickú raketu dlhého doletu Orešnik na území Bieloruska ako svojho spojenca. Reagoval na žiadosť bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, s ktorým v piatok na summite v Minsku podpísal obrannú dohodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Keďže sme dnes podpísali dohodu o bezpečnostných zárukách, ktorá sa týka využitia všetkých dostupných síl a prostriedkov, považujem rozmiestnenie systémov, ako je Orešnik, na území Bieloruskej republiky za uskutočniteľné," povedal Putin. "Myslím si, že to bude možné v druhej polovici budúceho roka, keď sa zvýši sériová výroba týchto raketových systémov v Rusku a keď sa začnú používať v rámci ruských strategických síl," dodal.



Rusko minulý mesiac vystrelilo nadzvukovú raketu Orešnik na ukrajinské mesto Dnipro. Putin to označil za prvý test zbrane v bojových podmienkach. Raketa údajne letí 10-krát vyššou rýchlosťou ako zvuk, má silu jadrovej zbrane a protivzdušná obrana ju nemôže zachytiť. Časť západných expertov je voči Putinovým tvrdeniam skeptická.



Prezidenti sa v piatok stretli v bieloruskom hlavnom meste pri príležitosti 25. výročia vzniku aliancie medzi bývalými sovietskymi republikami. Putin podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS povedal, že zmluva o vzájomnej obrane "umožní spoľahlivo chrániť Rusko a Bielorusko a zároveň vytvorí podmienky pre ďalší mierový a udržateľný rozvoj oboch štátov".



Líder Kremľa minulý mesiac schválil zmeny v jadrovej doktríne a rozšíril zoznam okolností, pri ktorých by krajina zvážila odpálenie jadrových zbraní. Moskva zároveň rozšírila "jadrový dáždnik" aj na Bielorusko.



Jadrové zbrane sa odtiaľ stiahli po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991. Putin minulý rok oznámil, že Rusko do Bieloruska umiestni taktické jadrové rakety ako odstrašujúci prostriedok pre Západ.