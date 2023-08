Putina na summite G20 v Indii zastúpi Lavrov

Naí Dillí 28. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa osobne nezúčastní na septembrovom summite krajín G20 v Indii, kde ho zastúpi minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Oznámil to v pondelok úrad indického premiéra Naréndru Módího. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov Putinovu neúčasť oznámil už minulý týždeň. Putin podľa neho nemá v pláne cestovať na summit, pretože sa sústreďuje na tzv. špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine. Módí sa podľa svojho úradu s Putinom spojil telefonicky a vyjadril pochopenie pre jeho rozhodnutie.



Naí Dillí a Moskva majú medzi sebou väzby od obdobia studenej vojny a Rusko je najväčším dodávateľom zbraní do Indie. India sa vyhýba otvorene odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu, usiluje sa však posilniť bezpečnostné väzby s USA.



Summit G20 sa koná v dňoch 9. - 10. septembra. Putin minulý týždeň osobne neprišiel ani na summit skupiny BRICS do Juhoafrickej republiky (JAR), na ktorom sa zúčastnil len prostredníctvom videospojenia.



Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal v marci na ruského prezidenta medzinárodný zatykač pre vojnové zločiny páchané na Ukrajine, konkrétne za nezákonné deportácie ukrajinských detí. JAR ako signatárska krajiny zakladajúcej zmluvy ICC by ho preto v prípade príchodu na svoje územie mala zatknúť.