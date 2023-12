Putina na tlačovej konferencii konfrontoval dvojník z deepfake videa

Moskva 14. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok na chvíľu "stratil reč", keď bol konfrontovaný s verziou seba samého - vytvorenou umelou inteligenciou (AI). Informovala o tom agentúra Reuters v správe z Putinovej výročnej tlačovej konferencie, ktorá tentoraz trvala viac ako štyri hodiny.



"Vladimir Vladimirovič, dobrý deň, som študent Petrohradskej štátnej univerzity. Chcem sa spýtať: je pravda, že máte veľa dvojníkov?" spýtal sa dvojník v deepfake videu, ktoré vyvolalo smiech medzi divákmi v sále, kde sa konala tlačová konferencia.



V rámci doplňujúcej otázky sa dvojník zaujímal o to, ako Putin vníma "nebezpečenstvo, ktoré umelá inteligencia a neurónové siete prinášajú do našich životov".



Putin po krátkom zaváhaní priznal, že "dvojník" sa mu azda aj podobá výzorom i hlasom, ale následne dodal: "Len jeden človek sa mi musí podobať a hovoriť mojím hlasom, a to budem ja".



Na záver v odpovedi vyslovenej s úškrnom v žoviálnom tóne, Putin dodal: "Mimochodom, toto je môj prvý dvojník".



Reuters pripomenul, že najmä v západných médiách sa opakovane objavujú špekulácie, že Putin má kvôli údajným zdravotným problémom jedného alebo viacerých dvojníkov, ktorí ho zastupujú na niektorých verejných vystúpeniach. Kremeľ to však popiera a tvrdí, že prezidentov zdravotný stav je výborný.



Problematiky AI sa týkala aj otázka osemročnej Ariny, ktorá sa Putina spýtala, či sa treba báť robotov a či môžu nahradiť ju, jej babičku a mamu. "Babičku nikto nenahradí," ubezpečil ju Putin. Vývoj umelej inteligencie však podľa neho nemožno spomaliť, doplnila britská stanica BBC.



Putin sa vo štvrtok po prvýkrát od začiatku invázie na Ukrajinu stretol s novinármi a prostredníctvom videokonferencie odpovedal aj na otázky radových ruských občanov.



V rámci štvorhodinového telemostu napr. ubezpečoval, že ďalšia vlna mobilizácie kvôli vojne na Ukrajine sa zatiaľ neplánuje; oznámil, že vojna na Ukrajine sa skončí, keď Rusko dosiahne svoje ciele: "denacifikáciu a demilitarizáciu" Ukrajiny.



Zopakoval, že žoldnieri súkromných vojenských spoločností by mali mať rovnaké výhody ako riadny vojenský personál a tvrdil, že pozícia ruskej armády na frontoch Ukrajiny sa zlepšuje.



Prisľúbil tiež, že na Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny bude investovať viac ako bilión rubľov ročne. Zároveň hovoril o hospodárskej obnove týchto území.



Avizoval, že Rusko bude naďalej dodávať plyn do Európy; vyslovil názor, že blízkovýchodný konflikt by sa mal vyriešiť vytvorením palestínskeho štátu s hlavným mestom vo východnom Jeruzaleme.



Reagoval aj na dohady, ktoré sa v Rusku objavili a týkajú sa prístupu žien k interrupciám: uviedol, že umelé prerušenie tehotenstva nikto nezakazuje. Zdôraznil, že práva a sloboda žien musia byť rešpektované, ale pripomenul aj tradičné ruské hodnoty, medzi ktoré - podľa neho - patrí aj veľká rodina.



Pokiaľ ide o v Rusku zadržiavaných amerických občanov Evana Gershkovicha a Paula Whelana, podľa Putina by mohli byť vrátení domov, ak USA predložia ponuku, ktorá bude Rusku vyhovovať.



Šéf Kremľa sa venoval aj ekonomickej a sociálnej situácii v Rusku. Britská stanica BBC uviedla, že sa napr. ospravedlnil za rastúce ceny vajec na ruskom trhu, ktoré podľa neho súvisia so "zlyhaním vlády" a rastúcimi príjmami obyvateľstva.