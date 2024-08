Putina pozvali do Mexika na inauguráciu prezidentky

Moskva/Mexiko 7. augusta (TASR) - Mexiko pozvalo ruského prezidenta Vladimira Putina na inauguráciu zvolenej prezidentky Claudie Sheinbaumovej, ktorá sa uskutoční 1. októbra.



S odvolaním sa na mexické veľvyslanectvo v Rusku o tom v stredu informoval ruský denník Izvestija, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters citovaná agentúrou TASR.



Predstaviteľ mexického veľvyslanectva uviedol, že ruský prezident sa rozhodne, či sa na inaugurácii zúčastní osobne, alebo vyšle iného vysokopostaveného úradníka, aby ho zastúpil.



Reuters pripomenul, že Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal v roku 2023 zatykač na Putina a na ruskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú. Podľa súdu existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že sú zodpovední za nezákonné deportácie obyvateľstva vrátane detí z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska, čo sa považuje za vojnový zločin.



Rusko nie je členom ICC a jurisdikciu tohto súdu neuznáva. Mexiko však je členom ICC s náležitými povinnosťami: patrí medzi viac ako 120 štátov, ktoré majú povinnosť zadržať po vstupe na svoje územie každého, na koho bol vydaný zatykač ICC.



Mexiko a Rusko však súčasne spájajú tesné väzby. Aj Putin, keď Sheinbaumovej blahoželal k volebnému víťazstvu, v pozdravnom posolstve pripomenul, že Mexiko je "historicky priateľom a partnerom Ruska v Latinskej Amerike".



Reuters dodal, že vojenská jednotka ruskej armády sa v septembri 2023 zúčastnila vojenskej prehliadke pri príležitosti Dňa nezávislosti Mexika, čo vyvolalo kritiku na adresu prezidenta Andresa Manuela Lópeza Obradora, že dal priestor na prezentáciu jednotkám, ktoré napadli Ukrajinu.



Kritiku vedeniu Mexika adresovali ukrajinská veľvyslankyňa v Mexiku, opoziční politici i časť médií, doplnila agentúra AFP. López Obrador však povedal, že Mexiko povolilo účasť každej krajine.



"Máme vzťahy so všetkými krajinami sveta a pozývame každého," povedal López Obrador na pravidelnej tlačovej konferencii v reakcii na to, že prítomnosť ruskej jednotky vyvolala - ako poznamenal - "škandál".



Ľavičiar López Obrador sa vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou snažil zachovať neutralitu Mexika a v istom momente navrhol mierové rozhovory. Jeho vláda však podporila niektoré významné rezolúcie OSN, ktoré kritizujú úlohu Ruska v konflikte.