Putina sa pred rokovaním spýtali, či už prestane zabíjať civilistov
Ruský prezident si v reakcii na túto otázku rukou ukázal na ucho a pokrčil plecami, uvádza britská spravodajská stanica.
Autor TASR
Anchorage 15. augusta (TASR) - Prezident USA Donald Trump s ruským lídrom Vladimirom Putinom v piatok pred začiatkom summitu v Anchorage na Aljaške spoločne pózovali pred novinármi, ktorí na nich kričali otázky. Jeden z reportérov sa Putina spýtal, či už „prestane zabíjať civilistov“, informuje TASR podľa správy stanice Sky News.
Rokovania na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage sa začali v piatok krátko po 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ).
Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine, ktorá by ukončila najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.
Úvodná schôdzka sa podľa pôvodných informácií mala konať len medzi Trumpom a Putinom za prítomnosti tlmočníkov. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová však po pristátí oznámila, že k Trumpovi sa pripoja aj minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec Steve Witkoff. Kremeľ neskôr doplnil, že Putina bude sprevádzať jeho poradca Jurij Ušakov a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Nasledovať bude stretnutie v širšom zložení. Podľa Kremľa by bilaterálny summit mohol trvať šesť až sedem hodín.
