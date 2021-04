Putina zaočkovali druhou dávkou vakcíny proti koronavírusu

Moskva 14. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin dostal druhú dávku vakcíny proti novému koronavírusu. Zároveň vyzval svojich spoluobčanov, aby nasledovali jeho príklad.



"Predpokladám, že v snahe postarať sa o seba a svojich blízkych urobíte to isté, a budete ma nasledovať," cituje Putina agentúra AFP.



Putin dostal prvú dávku vakcíny 23. marca. Oznámil to jeho hovorca Dmitrij Peskov, nešpecifikoval však, ktorou vakcínou bol 68-ročný prezident zaočkovaný. O akú vakcínu ide, vie podľa Putina len jeho lekár, ktorý ho ňou zaočkoval.



Koncom marca Putin oznámil, že po prvej dávke pociťoval mierne vedľajšie účinky, no pokračoval v plnení pracovných povinností. Zároveň vyzval Rusov, aby sa dali zaočkovať a uviedol, že všetky protiepidemické opatrenia v Rusku bude možné zrušiť vtedy, keď bude zaočkovaných asi 70 percent dospelých.



Kremeľ ešte predtým oznámil, že Putin dostane jednu z troch ruských očkovacích látok - všetky z nich sú podľa jeho slov účinné a spoľahlivé.



Rusko vyvinulo tri vakcíny proti koronavírusu - Sputnik V, EpiVacCoronu a CoviVac. Najviac pozornosti sa sústreďuje na Sputnik V, pomenovaný po prvej družici vypustenej do vesmíru Sovietskym zväzom.