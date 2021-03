Putina zaočkovali proti novému koronavírusu

Moskva 23. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin dostal v utorok večer prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Oznámil to jeho hovorca Dmitrij Peskov bez toho, aby spresnil, ktorou vakcínou bol 68-ročný Putin konkrétne zaočkovaný. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na ruské médiá.



"Putin bol zaočkovaný proti koronavírusu. Cíti sa dobre. Zajtra ho čaká plnohodnotný pracovný deň," povedal Peskov, ktorého citovala agentúra RIA Novosti.



Na rozdiel od mnohých svetových lídrov ako napríklad amerického prezidenta Joe Bidena, pápeža Františka či britskej kráľovnej Alžbety II., ktorí dostali vakcínu verejne, Putinovi ju podali v súkromí.



To, že Putin, ktorý sa počas dvoch dekád svojej vlády pozornosti médií nevyhýbal, nechce byť zaočkovaný pred kamerami, ohlásil Peskov už predtým v utorok. Dodal, že šéf Kremľa dostane jednu z troch ruských očkovacích látok - všetky z nich sú podľa jeho slov účinné a spoľahlivé.



Rusko vyvinulo tri vakcíny proti koronavírusu - Sputnik V, EpiVacCorona a CoviVac, hoci najviac sa pozornosť zameriava na Sputnik, pomenovaný po prvej družici vypustenej do vesmíru Sovietskym zväzom.



Peskov podľa agentúry Interfax dodal, že Putin chce prejsť k bežnému pracovnému dňu bez obmedzení kontaktov a cestovania najneskôr na jeseň. Pripomenul tiež, že v septembri sú v Rusku parlamentné voľby a prezidentova imunita sa musí dovtedy dostať na "potrebnú úroveň".



Očkovanie obyvateľstva Ruska proti covidu postupuje pomalšie než v mnohých iných krajinách. Obe dávky vakcíny dostali zatiaľ iba približne štyri milióny zo 144 miliónov obyvateľov Ruska, pričom ďalšie dva milióny ľudí dostali prvú dávku.