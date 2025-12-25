< sekcia Zahraničie
Putinov kritik Udaľcov dostal šesť rokov v trestaneckej kolónii
Prokuratúra žiadala pre Udaľcova sedemročný trest.
Autor TASR
Moskva 25. decembra (TASR) - Sergeja Udaľcova, kritika ruského prezidenta Vladimira Putina, odsúdil vo štvrtok moskovský súd na šesť rokov väzenia v trestaneckej kolónii. Uznali ho za vinného z ospravedlňovania terorizmu, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Prokuratúra žiadala pre Udaľcova sedemročný trest. Krátko pred vyhlásením verdiktu Udaľcov vyhlási, že ak ho odsúdia, „vyhlási neobmedzenú hladovku až do smrti“.
„Hanebné rozhodnutie. Dúfam, že všetci, ktorí ho urobili, budú niesť zodpovednosť. Buďte prekliati, vy psy. Prajem vám to celým srdcom,“ povedal po vynesení rozsudku pre nezávislý spravodajský web Meduza.
Udaľcov, ktorého manželka Anastasija pôsobí v ruskej Štátnej dume za Komunistickú stranu, podporuje vojnu Ruska proti Ukrajine, je však považovaný za Putinovho kritika, píše agentúra DPA.
Jeho obžaloba má podľa servera Meduza pôvod v jeho článku s názvom „Ako sa z marxistov stali teroristi“. Vyjadril v ňom podporu ďalšej skupine ruských aktivistov, ktorých domáca tajná služba FSB obvinila z vytvorenia teroristickej organizácie.
Spomínaných aktivistov odsúdil už predtým tento mesiac vojenský súd na väzenské tresty v rozmedzí 16 až 22 rokov.
Udaľcov bol v rokoch 2011 až 2013 prominentným lídrom ruského protestného hnutia, ktoré sa postavilo proti Putinovmu návratu do prezidentského úradu. V roku 2014 bol Udaľcov odsúdený na štyri a pol roka väzenia za obvinenia súvisiace s jeho úlohou pri organizovaní demonštrácií proti Putinovi, ktoré prerástli do masových nepokojov. Prepustený bol v roku 2017.
