Putinov poradca obvinil Západ zo snahy izolovať Kaliningrad

Moskva 27. septembra (TASR) - Poradca ruského prezidenta Nikolaj Patrušev v piatok obvinil Západ z toho, že sa snaží ruskú Kaliningradskú oblasť čo najviac izolovať obmedzeniami dodávok tovaru po ceste a železnici. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry Reuters.



Patrušev pricestoval v piatok do tejto ruskej exklávy nachádzajúcej sa medzi Litvou a Poľskom. Počas návštevy skonštatoval, že 80 percent tovaru, ktorý podľa neho oblasť potrebuje, sa tam nedá prepraviť po súší. Sankcie Európskej Únie uvalené na Moskvu v súvislosti s jej vojnou na Ukrajine totiž zakazujú prepravu určitého tovaru aj na toto miesto.



"Krajiny Západu sa snažia v maximálnej miere skomplikovať tranzit tovaru a osôb do Kaliningradu, aby tak izolovali Kaliningradskú oblasť a narušili jej dopravné spojenie s hlavným územím Ruska," citovala Patruševa ruská štátna tlačová agentúra TASS.



Podľa jeho slov musí Rusko zásobovať exklávu väčšinou po mori prostredníctvom trajektu premávajúceho medzi Kaliningradom a prístavom v ruskom Petrohrade.



Poradca prezidenta preto dodal, že sa pracuje na presune nafty, cementu a iných materiálov prostredníctvom špecializovanej flotily cisterien, zatiaľ čo sa budujú dva vlakové a cestné trajekty, ktorých úlohou bude zlepšiť dopravné spojenie.



Tieto plavidlá by mali dokončiť v roku 2028, citovala Patruševa agentúra TASS.