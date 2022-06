Putinov prejav na petrohradskom fóre odložili pre kybernetický útok

Petrohrad 17. júna (TASR) - Plánovaný prejav ruského prezidenta Vladimira Putina na ekonomickom fóre v Petrohrade museli v piatok odložiť o približne hodinu pre kybernetický útok. Informuje o tom TASR na základe správy britského denníka The Guardian, ktorý sa odvoláva na vyhlásenie Kremľa.



Tlačové agentúry spresnili, že akreditačný systém ekonomického fóra sa stal terčom útoku DoS. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že útok sa začal ešte vo štvrtok a znemožnil prístup na podujatie viacerým účastníkom. Putinov prejav by sa po novom mal začať v piatok o 14.00 h SELČ.



Fórum v Petrohrade odštartovalo v stredu a potrvá do soboty.