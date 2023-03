Putinov priateľ Roldugin presúval milióny cez švajčiarske bankové účty

Zürich 8. marca (TASR) — Ruský violončelista a podnikateľ Sergej Roldugin, priateľ ruského prezidenta Vladimira Putina z detstva, previedol milióny švajčiarskych frankov cez bankové účty vo Švajčiarsku bez riadnej kontroly. Oznámila to v stredu švajčiarska prokuratúra na začiatku súdneho procesu so štyrmi bankármi obvinenými z toho, že mu pomáhali. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Prokuratúra tvrdí, že Roldugin uložil milióny frankov na švajčiarske bankové kontá v rokoch 2014 - 2016.



Štyria obvinení bankári — traja Rusi, ktorí pracovali v Zürichu, a jeden Švajčiar — v stredu na súde v Zürichu odmietli vznesené obvinenia. Ich totožnosť vzhľadom na švajčiarske zákony nie je známa, píše Reuters.



Prokuratúra tvrdí, že bankári neurobili dostatočné kroky na zistenie totožnosti skutočného vlastníka približne 30 miliónov švajčiarskych frankov (30,1 milióna eur), uviedol prokurátor Jan Hoffmann.



Roldugin bol označený za majiteľa dvoch účtov otvorených v pobočnej ruskej banky Gazprombank vo Švajčiarsku (Gazprombank Switzerland) v roku 2014. Stalo sa tak napriek tomu, že Roldugin, ktorý figuruje na švajčiarskom zozname sankcionovaných Rusov, nemá vo svojich bankových dokumentoch uvedenú žiadnu podnikateľskú činnosť.



Roldugin patrí medzi desiatky ľudí blízkych Putinovi, na ktorých západné krajiny vrátane Švajčiarska uvalil sankcie po tom, ako Rusko vo februári 2022 začalo vojenskú inváziu na Ukrajinu.



Prípad poukazuje na to, že ľudia ako Roldugin boli využívaní ako "nastrčené figúrky" — ako sa uvádza v obžalobe, s ktorou sa oboznámila tlačová agentúra Reuters —, čo je spôsob, ako skryť skutočných vlastníkov peňazí.



"Všetky dôkazy svedčia proti tomu, že skutočným vlastníkom majetku je Sergej Roldugin," povedal súdu Hoffmann.



Obhajca Bernhard Lötscher uviedol, že neexistuje žiadny dôkaz o tom, že Roldugin nie je skutočným vlastníkom peňazí. "Pochybnosti o totožnosti skutočného vlastníka z hľadiska trestného práva nestačia na odsúdenie," povedal Lötscher.



Prokuratúra žiada pre každého z bankárov podmienečný trest v trvaní sedem mesiacov.



V dokumentoch banky bola uvedená len Rolduginova profesionálna činnosť ako hudobníka, takže jeho vlastníctvo a účasť "v žiadnom prípade nie sú hodnoverné", uvádza sa v príslušných súdnych dokumentoch.



Vo Švajčiarsku sú banky povinné odmietnuť alebo ukončiť obchodné vzťahy, ak existujú pochybnosti o totožnosti zmluvnej strany. Oba Rolduginove účty boli zrušené v septembri 2016. Verdikt v procese má padnúť 30. marca.