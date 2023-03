Putinov spojenec Volodin navrhuje zakázať aktivity ICC v Rusku

Moskva 25. marca (TASR) – Predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin navrhol v sobotu zakázať v krajine činnosť Medzinárodného trestného súdu (ICC). Ten vydal zatykač na prezidenta Vladimira Putina za vojnové zločiny na Ukrajine. TASR informácie prevzala od agentúry Reuters.



Volodin uviedol, že ruskú legislatívu by mali zmeniť tak, aby zakazovala všetky aktivity ICC na ruskom území. Akákoľvek podpora a pomoc tejto inštitúcii vnútri Ruska by podľa neho mala byť trestateľná na základe zákona.



Putinov spojenec doplnil, že Spojené štáty prijali právne predpisy, aby zabránili súdeniu svojich občanov haagskym súdom, pričom Rusko by malo postupovať rovnako.



ICC vydal tento mesiac zatykače na Putina a ruskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú. Podľa súdu existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že nesú individuálnu zodpovednosť v prípade vojnového zločinu nelegálnej deportácie stoviek detí a ďalších ľudí z Ukrajiny od 24. februára 2022.



Ruskí predstavitelia upozornili, že akýkoľvek pokus zadržať Putina by predstavoval vyhlásenie vojny jadrovej veľmoci. Rusko rovnako ako USA či Čína nie je zmluvnou stranou dohody o zriadení ICC. Platí to aj o Ukrajine, Kyjev však tomuto súdu priznal jurisdikciu pre stíhanie zločinov spáchaných na ukrajinskom území.