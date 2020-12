Putinov synovec založil novú stranu Rusko bez korupcie

Moskva 15. decembra (TASR) - Roman Putin, blízky príbuzný ruského prezidenta Vladimira Putina, založil so svojimi spolupracovníkmi novú politickú stranu nazvanú Rusko bez korupcie. Toto rozhodnutie prijal jej ustanovujúci zjazd, na ktorom boli schválené aj charta a program strany, informovala v utorok agentúra Interfax.



Médiá označujú Romana Putina za syna prezidentovho bratranca Igora Putina. V lete tohto roku vstúpil do strany Ľud proti korupcii, ktorá vznikla pred siedmimi rokmi a stal sa jej lídrom. Najvyšší súd Ruska však túto stranu 16. novembra na žiadosť ministerstva spravodlivosti zrušil.



V ten istý deň Roman Putin uviedol, že on a jeho spolupracovníci majú účinné metódy boja proti korupcii a zamýšľajú pokračovať v politických aktivitách. Pripustil, že vytvoria novú stranu a budú sa usilovať o vstup do parlamentu.



Podobne ako ruský prezident, aj Roman Putin pôsobil v štruktúrach tajnej služby FSB. V roku 2012 bol vymenovaný za poradcu guvernéra Novosibirskej oblasti, ale o rok neskôr ho z tejto funkcie odvolali. Neskôr sa venoval podnikaniu, a to aj v zahraničí. Od roku 2013 je na čele správcovského fondu ruskej federácie taekwondo.