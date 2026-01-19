Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 19. január 2026Meniny má Drahomíra a Mário
< sekcia Zahraničie

Putinov vyslanec bude v Davose podľa médií rokovať s delegáciou z USA

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dmitrijev sa naposledy stretol s Witkoffom a Kushnerom v Spojených štátoch v decembri 2025.

Autor TASR
Davos 19. januára (TASR) - Osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev pricestuje na konferenciu Svetového ekonomického fóra (WEF) do švajčiarskeho Davosu a na jej okraji absolvuje rokovania s americkou delegáciou. Pre agentúru Reuters to uviedli dva anonymné zdroje oboznámené s rokovaniami, píše TASR.

Na fóre bude tento rok osobne aj americký prezident Donald Trump. Bude ho sprevádzať početná delegácia, ktorej členmi budú aj jeho vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, minister zahraničia Marco Rubio či minister financií Scott Bessent.

Vedúci ukrajinský vyjednávač a tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustem Umerov v nedeľu vyhlásil, že rozhovory medzi Kyjevom a Washingtonom o ukončení vojny s Ruskom budú tento týždeň pokračovať v Davose.

Dmitrijev sa naposledy stretol s Witkoffom a Kushnerom v Spojených štátoch v decembri 2025. Po návrate do Moskvy o priebehu rokovaní informoval aj šéfa Kremľa. Americkí vyslanci sa neskôr opakovane stretli s predstaviteľmi Ukrajiny a niektorých európskych štátov. Witkoff rokovania nazval „produktívnymi a konštruktívnymi“.

Trump a Putin telefonicky rokovali o ukončení vojny na Ukrajine 29. decembra, pričom Biely dom označil hovor za „pozitívny“. Americký prezident 14. januára v rozhovore pre agentúru Reuters uviedol, že potenciálnu mierovú zmluvu brzdí Ukrajina, nie Rusko.
.

Neprehliadnite

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ

OTESTUJTE SA: Viete, akým záľubám sa venujú títo ľudia?

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

HRABKO: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily