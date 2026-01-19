< sekcia Zahraničie
Putinov vyslanec bude v Davose podľa médií rokovať s delegáciou z USA
Dmitrijev sa naposledy stretol s Witkoffom a Kushnerom v Spojených štátoch v decembri 2025.
Autor TASR
Davos 19. januára (TASR) - Osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev pricestuje na konferenciu Svetového ekonomického fóra (WEF) do švajčiarskeho Davosu a na jej okraji absolvuje rokovania s americkou delegáciou. Pre agentúru Reuters to uviedli dva anonymné zdroje oboznámené s rokovaniami, píše TASR.
Na fóre bude tento rok osobne aj americký prezident Donald Trump. Bude ho sprevádzať početná delegácia, ktorej členmi budú aj jeho vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, minister zahraničia Marco Rubio či minister financií Scott Bessent.
Vedúci ukrajinský vyjednávač a tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustem Umerov v nedeľu vyhlásil, že rozhovory medzi Kyjevom a Washingtonom o ukončení vojny s Ruskom budú tento týždeň pokračovať v Davose.
Dmitrijev sa naposledy stretol s Witkoffom a Kushnerom v Spojených štátoch v decembri 2025. Po návrate do Moskvy o priebehu rokovaní informoval aj šéfa Kremľa. Americkí vyslanci sa neskôr opakovane stretli s predstaviteľmi Ukrajiny a niektorých európskych štátov. Witkoff rokovania nazval „produktívnymi a konštruktívnymi“.
Trump a Putin telefonicky rokovali o ukončení vojny na Ukrajine 29. decembra, pričom Biely dom označil hovor za „pozitívny“. Americký prezident 14. januára v rozhovore pre agentúru Reuters uviedol, že potenciálnu mierovú zmluvu brzdí Ukrajina, nie Rusko.
Na fóre bude tento rok osobne aj americký prezident Donald Trump. Bude ho sprevádzať početná delegácia, ktorej členmi budú aj jeho vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, minister zahraničia Marco Rubio či minister financií Scott Bessent.
Vedúci ukrajinský vyjednávač a tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustem Umerov v nedeľu vyhlásil, že rozhovory medzi Kyjevom a Washingtonom o ukončení vojny s Ruskom budú tento týždeň pokračovať v Davose.
Dmitrijev sa naposledy stretol s Witkoffom a Kushnerom v Spojených štátoch v decembri 2025. Po návrate do Moskvy o priebehu rokovaní informoval aj šéfa Kremľa. Americkí vyslanci sa neskôr opakovane stretli s predstaviteľmi Ukrajiny a niektorých európskych štátov. Witkoff rokovania nazval „produktívnymi a konštruktívnymi“.
Trump a Putin telefonicky rokovali o ukončení vojny na Ukrajine 29. decembra, pričom Biely dom označil hovor za „pozitívny“. Americký prezident 14. januára v rozhovore pre agentúru Reuters uviedol, že potenciálnu mierovú zmluvu brzdí Ukrajina, nie Rusko.