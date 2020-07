Putinov vyslanec v Afganistane: Americkí tajní obchodujú s drogami

Moskva 6. júla (TASR) - Niektorí členovia americkej spravodajskej služby, ktorí obvinili Rusko zo sprisahania s bojovníkmi Talibanu, sú zapojení do obchodovania s drogami v Afganistane, tvrdí vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina pre Afganistan Zamir Kabulov.



"Tí úžasní americkí spravodajskí dôstojníci, ktorí nás obviňujú z rôznych vecí, sú zapojení do obchodovania s drogami. Ich lietadlá z Kandaháru a Bagrámu (letisko pri Kábule) lietajú kamkoľvek chcú - do Nemecka, do Rumunska - bez akýchkoľvek prehliadok," povedal Kabulov, ktorého citovala v pondelok agentúra TASS.



"Každý obyvateľ Kábulu vám to povie, každý je pripravený o tom hovoriť," dodal Kabulov.



Ruský najvyšší súd vyhlásil 14. februára 2003 Taliban za teroristickú organizáciu, poznamenal TASS.



Denník The New York Times zverejnil 26. júna reportáž o tom, že neidentifikovaná jednotka ruskej vojenskej spravodajskej služby údajne podnietila militantov hnutia Taliban k útoku na vojakov medzinárodnej koalície v Afganistane.



Kabulov vtedy v reakcii uviedol, že po prečítaní amerického článku "vyvstáva stále viac otázok, lebo sfalšovanie musí byť tiež starostlivo pripravené". Vyslovil ďalej podozrenie, že tieto dohady šíria sily, ktoré sa nechcú stiahnuť z Afganistanu a musia nejako ospravedlniť svoje zlyhania.



Ruský prezidentský hovorca Dmitrij Peskov vyjadril poľutovanie nad tým, že kedysi rešpektované vplyvné médium "sa neštíti" takejto "absolútnej (novinárskej) kačice".



Samotný Taliban v sobotu odmietol tvrdenia NYT. Taliban vo svojom vyhlásení zdôraznil, že počas 19 rokov trvajúcej svätej vojny - džihádu - nedostával rozkazy od nijakej tajnej služby alebo cudzieho štátu.



Hnutie súčasne poprelo nedávne obvinenia Spojených štátov, že dostávalo zbrane od Ruska.



"Islamský emirát využíva zbrane, vybavenie a nástroje..., ktoré už boli v Afganistane alebo sú vojnovou korisťou, ktorej sa zmocnil v bojoch s nepriateľom," píše sa vo vyhlásení.



Taliban uviedol, že väčšina obetí z radov amerických jednotiek prišla o život pri explózii podomácky vyrobených výbušnín.



Hnutie Taliban vo svojom vyhlásení zopakovalo, že je oddané plneniu dohody podpísanej s Washingtonom vo februári, ktorá pripravuje cestu pre stiahnutie všetkých zahraničných síl z Afganistanu do polovice budúceho roka.



Americký prezident Donald Trump označil tvrdenia NYT za "hoax".