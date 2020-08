Putinova dcéra má vďaka vakcíne protilátky na nový koronavírus

Moskva 27. augusta (TASR) - Dcéra ruského prezidenta Vladimira Putina má vďaka aplikácii novej ruskej vakcíny protilátky na nový typ koronavírusu. Šéf Kremľa to uviedol vo štvrtkovom rozhovore pre ruskú štátnu televíziu Rossija 24.



"Boli vykonané predklinické aj klinické testy na zvieratách i na ľuďoch. Našim odborníkom je dnes zrejmé, že táto vakcína vytvára udržateľnú imunitu a protilátky, ktoré sa vyvinuli aj u mojej dcéry. Vďakabohu, cíti sa dobre," citovala agentúra TASS Putina, ktorý v tejto súvislosti zdôraznil bezpečnosť novej vakcíny.



Vladimir Putin má dve dcéry - jednu lekárku a druhú tanečnicu, doposiaľ však nešpecifikoval, ktorá z nich bola zaočkovaná.



Podľa jeho slov sa dcéra dala zaočkovať ako dobrovoľníčka a po aplikácii vakcíny nemá už žiadne zdravotné komplikácie. "Vzhľadom na jej zamestnanie prichádza do kontaktu s veľkým počtom ľudí, preto je dôležité, aby sa cítila chránená a mohla pracovať tak ako doteraz," povedal.



Putinova dcéra mala - ako uviedol - po prvej a druhej fáze očkovania zvýšenú teplotu, ale v súčasnosti nemá žiadne ťažkosti. "Práve som s ňou telefonoval, cíti sa dobre, všetko je v poriadku," povedal šéf Kremľa.



Putin už 11. augusta oznámil, že Rusko zaregistrovalo prvú vakcínu proti koronavírusu SARS-CoV-2 na svete. Klinické testovanie vakcíny Sputnik V však v čase oznámenia ešte nebolo ukončené. Posledná fáza testov na vzorke viac ako 2000 ľudí sa začala 12. augusta.



Moskva dúfa, že už v októbri by mohla byť nová očkovacia látka dostupná na hromadné využitie.



Vakcína, predbežne schválená len ruskými zdravotníckymi úradmi, zatiaľ neprešla overovacím procesom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá dôkladne preskúma jej účinnosť a bezpečnosť.