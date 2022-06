Putinova propagandistka z ruskej štátnej televízie má firmu v Česku

Praha 24. júna (TASR) - Lekárka a hviezda ruskej televízie Prvý kanál Jelena Malyševová má firmu v Česku. Podporovateľka Vladimíra Putina podľa obchodného registra prenajíma nehnuteľnosti, žiadne však nemá v českom katastri zapísané. Firma jej zrejme slúži len ako pokladnička. TASR informáciu prevzala z webu Českej televízie.



Malyševová podľa zistení ruskej opozície vlastní luxusný 21-izbový dom v americkom New Jersey a dva byty v New Yorku za viac ako desať miliónov eur. Ako svoj hlavný príjem pritom označila televízne honoráre. Opozičný politik Alexej Navaľnyj však tvrdí, že nie je jasné, odkiaľ na nehnuteľnosti vzala peniaze. Televíznu moderátorku označuje za súčasť prokremeľskej propagandy.



Firma Antistress, ktorú Malyševová v Česku vlastní s manželom, má sídlo v Chodove pri Karlových Varoch. Na schránkach alebo na zvončeku však podľa Českej televízie uvedená nie je a nič o nej nevedia ani obyvatelia domu. "Nikdy som o tom nepočula, bývam tu veľmi dlho," povedala jedna z obyvateliek bytovky, kde má firma sídlo.



Podobne ako tisícky ďalších firiem v ruskom vlastníctve, ani táto nevykazuje žiadnu aktivitu. V zbierke listín má 17 rokov starý notársky zápis a podpisové vzory. "Neslúžia na to, aby tu tí Rusi podnikali, ale slúžia im skôr ako také pokladničky," vysvetlil analytik spoločnosti Datlab Jiří Skuhrovec.



Česká vláda pripravila dva zákony, ktoré umožnia rýchlejšie zistiť skutočných majiteľov firiem. Finančný analytický úrad by mal jednoduchšie získavať informácie od polície a tajných služieb. V zákone budú aj nové pravidlá, podľa ktorých môže domy alebo veci vydražiť.