Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. december 2025Meniny má Barbora a Barbara
< sekcia Zahraničie

Putinova tlačová konferencia bude 19.12.

.
Na snímke z videa ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Kremeľ organizuje televíznu Priamu linku s občanmi každoročne od roku 2001.

Autor TASR
Moskva 4. decembra (TASR) - Výročná tlačová konferencia ruského prezidenta Vladimira Putina kombinovaná s formátom odpovedí na otázky občanov sa uskutoční 19. decembra, informoval vo štvrtok Kremeľ. TASR informuje podľa správy agentúry TASS.

Kremeľ organizuje televíznu Priamu linku s občanmi každoročne od roku 2001. Ide o videokonferenciu, v ktorej otázky Putinovi kladú priamo občania. Tradične trvá niekoľko hodín a sledujú ju milióny ľudí. Je to jeden z hlavných propagandistických nástrojov Kremľa.

Koncoročná tlačová konferencia v minulosti patrila medzi najmenej kontrolované Putinove vystúpenia, ale od istého času je prístup médií výrazne obmedzený.

V posledných rokoch sa Priama linka spájala s Putinovou koncoročnou tlačovou konferenciou pre ruských a zahraničných novinárov a Putin na nej ponúkol svoju interpretáciu udalostí roka a načrtol rámcové posolstvá pre ďalší rok.

Kremeľ doplnil, že občania môžu svoje otázky Putinovi zasielať prostredníctvom webovej stránky programu moskva-putinu.ru alebo aj formou SMS, MMS či zatelefonovať na zverejnené číslo. Otázky budú prijímané aj prostredníctvom špeciálnej mobilnej aplikácie.

Textové a video otázky je možné prezidentovi zasielať aj prostredníctvom platforiem sociálnych médií VKontakte a Odnoklassniki. K dispozícii je aj chatbot na komunikačnej platforme MAX.

Otázky budú prijímané od 4. decembra do konca programu 19. decembra.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne