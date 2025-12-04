< sekcia Zahraničie
Putinova tlačová konferencia bude 19.12.
Kremeľ organizuje televíznu Priamu linku s občanmi každoročne od roku 2001.
Autor TASR
Moskva 4. decembra (TASR) - Výročná tlačová konferencia ruského prezidenta Vladimira Putina kombinovaná s formátom odpovedí na otázky občanov sa uskutoční 19. decembra, informoval vo štvrtok Kremeľ. TASR informuje podľa správy agentúry TASS.
Kremeľ organizuje televíznu Priamu linku s občanmi každoročne od roku 2001. Ide o videokonferenciu, v ktorej otázky Putinovi kladú priamo občania. Tradične trvá niekoľko hodín a sledujú ju milióny ľudí. Je to jeden z hlavných propagandistických nástrojov Kremľa.
Koncoročná tlačová konferencia v minulosti patrila medzi najmenej kontrolované Putinove vystúpenia, ale od istého času je prístup médií výrazne obmedzený.
V posledných rokoch sa Priama linka spájala s Putinovou koncoročnou tlačovou konferenciou pre ruských a zahraničných novinárov a Putin na nej ponúkol svoju interpretáciu udalostí roka a načrtol rámcové posolstvá pre ďalší rok.
Kremeľ doplnil, že občania môžu svoje otázky Putinovi zasielať prostredníctvom webovej stránky programu moskva-putinu.ru alebo aj formou SMS, MMS či zatelefonovať na zverejnené číslo. Otázky budú prijímané aj prostredníctvom špeciálnej mobilnej aplikácie.
Textové a video otázky je možné prezidentovi zasielať aj prostredníctvom platforiem sociálnych médií VKontakte a Odnoklassniki. K dispozícii je aj chatbot na komunikačnej platforme MAX.
Otázky budú prijímané od 4. decembra do konca programu 19. decembra.
