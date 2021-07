Putinovho prezidentského súpera vyškrtli z kandidátskej listiny KPRF

Moskva 24. júla (TASR) - Ruská Ústredná volebná komisia (ÚVK) vyškrtla z kandidátnej listiny Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF) jej významného člena Pavla Grudinina. Podľa agentúry Reuters ide o ďalšieho opozičného politika, ktorý bol úradmi zbavený možnosti kandidovať v septembrových voľbách do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu.



Grudinin, ktorý získal 12 percent hlasov, keď v roku 2018 vyzval Vladimira Putina v prezidentských voľbách, bol vyškrtnutý z kandidátnej listiny KPRF, pretože prokuratúra zistila, že vlastní akcie zahraničnej spoločnosti, informovali ruské tlačové agentúry.



Podľa webu Meduza.io na to volebné úrady upozornila nielen prokuratúra, ale aj Grudininova bývalá manželka.



Z predložených dokladov vyplýva, že Grudinin údajne vlastní akcie v spoločnosti Bontro Ltd. registrovanej v Belize, čo však nepriznal.



Grudinin, bohatý podnikateľ vo farmárskom sektore, poprel, že by mal akýkoľvek majetok v zahraničí. Svoje vyradenie z kandidátnej listiny spojil s potenciálom opozičných strán dosiahnuť v septembrových voľbách dobrý výsledok, informovala agentúra Interfax.



Nedávny prieskum verejnej mienky totiž ukázal, že komunisti a ďalšie opozičné strany môžu v nadchádzajúcich voľbách predstavovať hrozbu pre Putinovu stranu Jednotné Rusko, ktorá stráca na popularite u voličov.



Líder KPRF Gennadij Ziuganov avizoval, že strana sa proti rozhodnutiu ÚVK odvolá na Najvyššom súde, informovala agentúra TASS.



V sobotu zverejnené rozhodnutie ÚVK nasleduje po vyradení viacerých predstaviteľov ruskej opozície - najmä takých, ktorí sú spájaní s väzneným kritikom Kremľa Alexejom Navaľným.



Nadáciu na boj proti korupcii a politické štáby, ktoré Navaľnyj založil v mnohých ruských regiónoch pred poslednými prezidentskými voľbami, boli v júni rozhodnutím súdu vyhlásené za extrémistické, čo ich zamestnancom a podporovateľom znemožňuje kandidovať vo voľbách do dolnej komory parlamentu alebo sa zúčastňovať na ďalších voľbách na obdobie troch až piatich rokov.



Subjekty založené Navaľným sa na zozname extrémistických a teroristických organizácií ocitli napr. aj po boku džihádistického Islamského štátu.