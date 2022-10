Podporovateľku Putina hnevá, že mobilizujú nevycvičených mužov

Moskva 13. októbra (TASR) - Ruská novinárka Anastasija Kaševarovová v najnovšom príspevku na sociálnej sieti Telegram znova vyjadrila hnev nad správami, že telá nedávno mobilizovaných mužov sa už vracajú v rakvách. Vo štvrtok o tom informoval portál britskej televízie Sky News.



Kaševarovová, ktorá pravidelne v príspevkoch podporuje prezidenta Vladimira Putina, na Telegrame odsúdila ruských veliteľov za to, že vo vlasti mobilizujú "nevycvičených" mužov.



"Čeľabinsk, Jekaterinburg, Moskva - zinkové rakvy už prichádzajú. Povedali ste nám, že ich budú cvičiť, že nebudú do týždňa posielaní na frontovú líniu. Zasa ste klamali?" uviedla.



Dodala, že miestni velitelia nepočúvajú príkazy zhora, svojich nadriadených, a mobilizovaných mužov jednoducho "hádžu rovno na bojisko". Poďakovala sa "pravým dôstojníkom", ktorí podľa nej robia všetko pre to, aby týchto chlapcov pripravili.