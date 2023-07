Putin:Zvážime návrat k obilnej dohode, ak budú splnené jeho požiadavky

Moskva 19. júla (TASR) - Rusko by mohlo zvážiť návrat k plneniu obilnej dohody o vývoze obilia z ukrajinských prístavov v Čiernom mori, keď budú plne splnené jeho požiadavky. Uviedol to v stredu ruský prezident Vladimir Putin. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Pokračovanie obilnej dohody v jej súčasnej forme stráca akýkoľvek význam," uviedol Putin. Rusku by podľa jeho slov zvážilo možný návrat k dohode, ale len pod podmienkou, že budú dodržiavané všetky zásady, s ktorými Rusko pri uzatvorení dohody súhlasilo.



Ruský prezident tiež západné krajiny obvinil, že túto dohodu použili na politické vydieranie. "Namiesto pomoci krajinám v skutočnej núdzi použil Západ obilnú dohodu na politické vydieranie a zmenil ju na nástroj obohatenia sa nadnárodných korporácií a špekulantov na svetovom trhu s obilím," povedal.



Táto dohoda, ktorú vlani v júli spolu s OSN pomohol sprostredkovať turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, Ukrajine umožnila vyviezť z čiernomorských prístavov viac ako 32 miliónov ton obila a potravín. Veľká časť smerovala do rozvojových krajín v Afrike či na Blízkom východe. Dohoda bola niekoľkokrát predlžovaná, naposledy v máji. Jej platnosť vypršala v pondelok o 23.00 h SELČ po tom, čo Rusko odmietlo jej ďalšie predĺženie.