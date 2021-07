Pútnici prichádzajú do Mekky na púť, musia byť očkovaní

Mekka 17. júla (TASR) - Pútnici začali v sobotu prichádzať do svätého mesta islamu, do Mekky v Saudskej Arábii. Ide už o druhú púť hadždž počas pandémie koronavírusu s obmedzeným počtom ľudí. Navyše, veriaci zo zahraničia sú z nej vylúčení. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Veriaci moslimovia musia kráčať okolo svätyne Kába v Mekke v rúškach a po trasách, ktoré sú od seba oddelené.



Saudskoarabské kráľovstvo povoľuje zúčastniť sa na púti iba 60.000 úplne zaočkovaným ľuďom. Snaží sa tak zopakovať úspech z vlaňajška, keď počas piatich dní neprepukla žiadna nákaza koronavírusom.



Tohtoročná púť nazývaná hadždž, ktorej účastníci boli vybratí v lotérii, je väčšia než zredukovaná verzia v roku 2020, ale aj tak výrazne menšia než v normálnych časoch. To vyvoláva hnev medzi moslimami v zahraničí, ktorým púť znemožnili už druhý rok po sebe.



Veriaci nastúpia do autobusov a tie ich privezú k Veľkej mešite v Mekke. Pútnici začnú vykonávať "tawáf", teda krúžiť okolo Káby na nádvorí mešity. Kába je veľká stavba v tvare kocky, pokrytá čiernou látkou vyšívanou zlatom, a moslimovia po celom svete sa vždy modlia smerom k nej.



Mnohí pútnici niesli v sobotu dáždniky, aby sa chránili pred spaľujúcou letnou horúčavou.



"Každé tri hodiny môže prísť 6000 ľudí a vykonať tawáf," povedal agentúre AFP Hišám Saíd, hovorca ministerstva pre hadždž. "Po odchode každej skupiny sa na svätom mieste urobí dezinfekcia," dodal.



Hadždž je obvykle jedným z najväčších náboženských zhromaždení na svete, v roku 2019 sa na nej napríklad zúčastnilo približne 2,5 milióna ľudí. Táto púť je jedným z piatich pilierov islamu a musí ju absolvovať najmenej raz za život každý moslim, ktorý je telesne a duševne zdravý a má peniaze na cestu do Mekky.



Púť pozostáva zo série náboženských obradov, ktoré sa oficiálne začínajú v nedeľu a končia sa po piatich dňoch strávených v najsvätejšom meste islamu a jeho okolí. Mekka sa nachádza na západe Saudskej Arábie a narodil sa v nej zakladateľ islamu, prorok Mohamed.



V nedeľu sa pútnici presunú do údolia Míná, asi päť kilometrov od Veľkej mešity, kde sú ubytovaní v stanovom tábore. Potom nasleduje hlavný obrad na Hore Arafát, kde údajne prorok Mohamed pred 14 storočiami predniesol rozlúčkovú reč k svojím nasledovníkom. Pútnici v bielych rúchach tam dlhé hodiny stoja ponorení v modlitbách a prosia Alaha o odpustenie hriechov. Mnohí z nich tento rituálny akt viery a pokánia považujú za vrchol celého hadždžu.



Tejto púte sa môžu zúčastniť len ľudia, ktorí sa prihlásili online a po preverení ich vybrali spomedzi 558.000 záujemcov. Musia spĺňať viaceré podmienky: byť úplne zaočkovaní, byť vo veku 18 až 65 rokov a bez chronických chorôb, uviedlo ministerstvo pre hadždž. Ako ďalej vysvetlilo, dôvodom je pandémia a výskyt nových variantov koronavírusu.