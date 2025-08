Pútnici vítali pápeža ako rockovú hviezdu, vyzval ich mať odvahu

Rím 2. augusta (TASR) - Pápež Lev XIV. v sobotu vyzval mladých ľudí, aby mali odvahu urobiť radikálne rozhodnutia a konať dobro. Uviedol to v príhovore k tisícom mladých ľudí, ktorí sa zišli v oblasti Tor Vergata v metropolitnej oblasti Ríma na modlitebnej vigílii pod holým nebom konanej v rámci Jubilea mládeže, informovali agentúry AFP a AP. Jubileum mládeže uzavrie v nedeľu omša s pápežom na rovnakom mieste, doplnila TASR na základe spravodajského webu Vatican News.



Lev v príhovore k mladým v sobotu večer hovoril aj o nebezpečenstvách sociálnych médií, o hodnote skutočného priateľstva a o potrebe odvahy robiť radikálne rozhodnutia v podobe manželského či rehoľného sľubu.



„Priateľstvo môže skutočne zmeniť svet. Priateľstvo je cestou k mieru,“ povedal pápež, ktorý komunikoval v španielčine, taliančine a angličtine. „Ako veľmi svet potrebuje misionárov evanjelia, ktorí sú svedkami spravodlivosti a mieru,“ dodal.



Spomenul aj tragédie, ktoré sprevádzajú Jubileum mládeže: náhle úmrtie dvoch mladých pútnikov i ohrozenie života ďalšieho, ktorý je hospitalizovaný.



AFP doplnila, že v Ríme sa zišli mladí pútnici zo 146 krajín sveta, ktorí pápežovi, zvolenému len začiatkom mája, v sobotu v dejisku vigílie v Tor Vergate pripravili privítanie ako rockovej hviezde.



Pápežovmu príletu na palube vrtuľníka predchádzal v stanovom mestečku maratón vystúpení rôznych kresťanských hudobných skupín - talianska televízna stanica RAI nazvala túto udalosť „katolícky Woodstock“.



Vyvrcholením týždeň trvajúcej púte mládežníkov bude v nedeľu omša, ktorú bude celebrovať 69-ročný pápež Lev.



Vatikán nateraz neuviedol, koľko mladých katolíkov pricestovalo do Ríma na púť, ale pred ich podujatím uviedol, že ich očakáva až milión. Medzi nimi je aj asi 2000 pútnikov zo Slovenska.



Viacerí pútnici sa v rozhovore pre AFP vyjadrili, že k účasti na Jubileu mládeže ich inšpiroval odkaz zosnulého pápeža Františka, ktorý počas návštevy v poľskom meste Krakov v roku 2016 mladých vyzval, aby „vstali z gaučov“ a boli aktívni.



„Jubileum mládeže“, ktoré sa začalo v pondelok, sa koná takmer tri mesiace po začiatku pontifikátu Leva a 25 rokov po poslednom takomto masovom stretnutí mládeže v Ríme - ešte za pontifikátu pápeža Jána Pavla II.



Počas celého týždňa sa mladí zúčastnili na rôznych podujatiach naplánovaných cirkvou - bola medzi nimi napríklad slávnosť pokánia (spoveď) v hipodróme Circus Maximus - jednom z najobľúbenejších turistických miest Ríma. V piatok tam bolo pútnikom k dispozícii približne 1000 kňazov a ako provizórne spovednice bolo pripravených 200 bielych altánkov.



Jubileum mládeže sa koná za prísnych bezpečnostných opatrení - hliadkuje na ňom vyše 1000 policajtov a pútnikom pomáha viac ako 4300 dobrovoľníkov.



AFP súčasne informovala, že pápež sa v sobotu vo Vatikáne stretol so skupinou mládežníkov z Egypta a vyjadril im sústrasť v súvislosti s náhlym úmrtím mladej Egypťanky, ktorá počas návštevy Ríma podľahla infarktu.