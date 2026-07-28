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Pútnické mestečko Medžugorie znesvätili
V roku 2024 vatikánske Dikastérium pre náuku viery vydalo dokument o duchovnom fenoméne Medžugoria, ktorým mu udelilo hodnotenie nihil obstat.
Autor TASR,aktualizované
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Sarajevo 28. júla (TASR) - Neznámi vandali v noci na utorok poškodili náboženské symboly a sochu Panny Márie v pútnickom mestečku Medžugorie v Bosne a Hercegovine. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.
Vandali čiernou farbou posprejovali tvár sochy Panny Márie a na jej podstavec nasprejovali nápis „Diabol v sukni“. Okrem toho bezpečnostné kamery zachytili muža, ktorý podpálil oltár pri neďalekom Kostole sv. Jakuba, informovala miestna Jabuka TV. V utorok popoludní doplnila, že podozrivého polícia zadržala za pomoci miestnych obyvateľov.
Polícia pre tlačovú agentúru HINA uviedla, že podozrivého 31-ročného Poliaka narodeného vo Varšave zadržala v neďalekej dedine Cerno a muž ostáva vo väzbe.
Požiar sa hasičom podarilo zakrátko lokalizovať, ale aj tak spôsobil značné materiálne škody.
Polícia agentúre AFP potvrdila, že prípad vyšetruje na podnet pútnikov, ktorí nahlásili požiar v areáli svätyne a „urážlivé nápisy.“ Nápisy v poľštine a angličtine útočili na ľudí, ktorí sprostredkúvajú posolstvá údajných zjavení a ktorých miestni obyvatelia označujú za „vizionárov“.
Incident sa odohral krátko pred každoročným modlitbovým zhromaždením pútnikov v prvý augustový týždeň, na ktoré do Medžugoria chodieva viac ako 50.000 mladých ľudí z celého sveta.
Farský úrad v Medžugorí uviedol, že plánované zhromaždenie sa napriek incidentu uskutoční a odstraňovanie následkov vandalizmu sa už začalo.
Medžugorie priťahuje pútnikov od júna 1981, keď šesť mladých ľudí uviedlo, že sa im zjavila Panna Mária na kopci Podbrdo nad osadou Bijakoviči. Podľa ich svedectva sa im objavila ženská postava s dieťaťom v náručí. Mladí ľudia uviedli, že ju ihneď považovali za Pannu Máriu (chorvátsky Gospa).
Postoj Katolíckej cirkvi bol počas desaťročí opatrný. Miestni biskupi vyjadrovali pochybnosti o nadprirodzenom pôvode údajných zjavení.
V roku 2024 vatikánske Dikastérium pre náuku viery vydalo dokument o duchovnom fenoméne Medžugoria, ktorým mu udelilo hodnotenie nihil obstat. To znamená, že Cirkev uznáva množstvo pozitívnych duchovných plodov (obrátenia, modlitbu, sviatosti, púte) a povoľuje organizovanie pútí a verejnú úctu spojenú s Medžugorím. Zároveň však nevyhlásilo údajné zjavenia za preukázaný nadprirodzený jav. Veriaci preto nie sú povinní veriť, že zjavenia sú autentické.
Vandali čiernou farbou posprejovali tvár sochy Panny Márie a na jej podstavec nasprejovali nápis „Diabol v sukni“. Okrem toho bezpečnostné kamery zachytili muža, ktorý podpálil oltár pri neďalekom Kostole sv. Jakuba, informovala miestna Jabuka TV. V utorok popoludní doplnila, že podozrivého polícia zadržala za pomoci miestnych obyvateľov.
Polícia pre tlačovú agentúru HINA uviedla, že podozrivého 31-ročného Poliaka narodeného vo Varšave zadržala v neďalekej dedine Cerno a muž ostáva vo väzbe.
Požiar sa hasičom podarilo zakrátko lokalizovať, ale aj tak spôsobil značné materiálne škody.
Polícia agentúre AFP potvrdila, že prípad vyšetruje na podnet pútnikov, ktorí nahlásili požiar v areáli svätyne a „urážlivé nápisy.“ Nápisy v poľštine a angličtine útočili na ľudí, ktorí sprostredkúvajú posolstvá údajných zjavení a ktorých miestni obyvatelia označujú za „vizionárov“.
Incident sa odohral krátko pred každoročným modlitbovým zhromaždením pútnikov v prvý augustový týždeň, na ktoré do Medžugoria chodieva viac ako 50.000 mladých ľudí z celého sveta.
Farský úrad v Medžugorí uviedol, že plánované zhromaždenie sa napriek incidentu uskutoční a odstraňovanie následkov vandalizmu sa už začalo.
Medžugorie priťahuje pútnikov od júna 1981, keď šesť mladých ľudí uviedlo, že sa im zjavila Panna Mária na kopci Podbrdo nad osadou Bijakoviči. Podľa ich svedectva sa im objavila ženská postava s dieťaťom v náručí. Mladí ľudia uviedli, že ju ihneď považovali za Pannu Máriu (chorvátsky Gospa).
Postoj Katolíckej cirkvi bol počas desaťročí opatrný. Miestni biskupi vyjadrovali pochybnosti o nadprirodzenom pôvode údajných zjavení.
V roku 2024 vatikánske Dikastérium pre náuku viery vydalo dokument o duchovnom fenoméne Medžugoria, ktorým mu udelilo hodnotenie nihil obstat. To znamená, že Cirkev uznáva množstvo pozitívnych duchovných plodov (obrátenia, modlitbu, sviatosti, púte) a povoľuje organizovanie pútí a verejnú úctu spojenú s Medžugorím. Zároveň však nevyhlásilo údajné zjavenia za preukázaný nadprirodzený jav. Veriaci preto nie sú povinní veriť, že zjavenia sú autentické.