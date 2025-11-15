< sekcia Zahraničie
Pyrotechnici v meste Norimberg odstránili nájdenú leteckú bombu
Išlo o doteraz najväčšiu evakuačnú operáciu po náleze leteckej bomby z druhej svetovej vojny, uviedlo vedenia mesta.
Autor TASR
Mníchov 15. novembra (TASR) - Policajní pyrotechnici úspešne zabezpečili a potom počas noci odstránili leteckú bombu z druhej svetovej vojny v bavorskom meste Norimberg na juhu Nemecka, oznámilo vedenie mesta v sobotu skoro ráno. Trojčlenná skupina pyrotechnikov potrebovala na zabezpečenie bomby pred výbuchom asi hodinu, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Bomba s hmotnosťou približne 450 kilogramov bola objavená počas stavebných prác na ulici Avenarius v mestskej štvrti Grossreuth. Po zabezpečení proti výbuchu bola odstránená a asi 21.000 obyvateľov sa mohlo ráno vrátiť do svojich príbytkov. Predtým od približne 19.30 h vozidlá s megafónmi obyvateľov upozorňovali na nebezpečenstvo a záchranné zložky organizovali evakuáciu. V okruhu 800 metrov od miesta nálezu bola uzávierka ciest.
