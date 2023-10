PZ RE chce platformu pre dialóg s ruskou demokratickou opozíciou

Brusel/Štrasburg 10. októbra (TASR) - Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) v utorok oznámilo úmysel vytvoriť kontaktnú platformu pre dialóg s predstaviteľmi ruských demokratických opozičných síl, ktorí vyznávajú hodnoty Rady Európy (RE), plne rešpektujú územnú celistvosť Ukrajiny a odsudzujú ruskú útočnú vojnu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Utorňajšie verejné stretnutie so skupinou zástupcov ruských demokratických opozičných síl sa konalo na okraj jesenného plenárneho zasadnutia PZ RE v Štrasburgu.



Predseda PZ RE Tiny Kox v správe pre médiá spresnil, že nová platforma pomôže vypracovať návrhy a generovať nápady pre budúcu demokratickú transformáciu Ruska, "a to takým spôsobom, že táto krajina už nebude predstavovať hrozbu pre svojich susedov a medzinárodné právo, ako ani pre svojich občanov".



Podľa jeho slov je konečným spoločným cieľom dosiahnuť udržateľný mier pre Ukrajinu, obnoviť jej územnú celistvosť a zabezpečiť plnú zodpovednosť Ruska za spáchané vojnové zločiny a agresiu.



Kox zdôraznil, že kontaktná platforma s demokratickými opozičnými silami by zároveň vyslala signál tým odvážnym Rusom, ktorí vyznávajú hodnoty Rady Európy, že nie sú opustení a môžu počítať s podporou PZ RE.



Účastníci utorňajšieho stretnutia, členovia výborov PZ RE pre politické záležitosti, právne záležitosti, ľudské práva a migráciu, si vypočuli názory predsedníčky Nadácie Slobodné Rusko Natalie Arnovej, predsedu organizácie Za slobodné Rusko a bývalého poslanca Štátnej dumy Gennadija Gudkova, členov ruského protivojnového výboru "Projekt Pravé Rusko" Sergeja Gurieva a Sergeja Alexašenka, manželky uväzneného vodcu ruskej opozície Vladimira Kara-Murzu Jevgenije Kara-Murzovej, člena Nadácia Slobodné Rusko Vladimira Milova, politologičky, akademičky a komentátorky Jekateriny Šulmanovej a prostredníctvom videa aj názor Michaila Chodorkovského z Ruského protivojnového výboru.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)