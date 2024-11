Výbor zhromaždenia Rady Európy odsúdil kroky gruzínskej vlády voči EÚ

Brusel/Luxemburg 29. novembra (TASR) – Stály výbor Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) v piatok na svojom pracovnom zasadnutí v Luxemburgu prijal vyhlásenie týkajúce sa politickej situácie v Gruzínsku, informuje spravodajca TASR.



Parlamentné zhromaždenie v správe pre médiá vyjadrilo znepokojenie zo situácie v Gruzínsku, kde vláda v rozpore so svojimi predvolebnými sľubmi oznámila prerušenie prístupových rokovaní s Európskou úniou.



Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze vo štvrtok oznámil, že jeho krajina pozastavuje prístupové rokovania s Európskou úniou, a to do roku 2028.



"Toto rozhodnutie môže mať významný vplyv na realizáciu reforiem, ktoré sú nevyhnutné na posilnenie právneho štátu a fungovanie demokratických inštitúcií v Gruzínsku," uvádza sa vo vyhlásení.



PZ RE zároveň dôrazne odsúdilo "brutálne potláčanie pokojných demonštrácií", ktoré sa v uplynulých dňoch konali v Tbilisi na protest proti rozhodnutiam novej vlády, a označilo ich za porušenie základných práv na slobodu prejavu a zhromažďovania.



Stály výbor PZ RE vyjadril znepokojenie zo skutočnosti, že väčšinu zo zadržaných demonštrantov obvinili na základe ustanovení kontroverzného zákona o správnych trestných činoch platného ešte za sovietskej éry. Rada Európy viackrát žiadala nahradenie tohto zákona novou legislatívou v súlade s európskymi normami a právnymi štandardami.



PZ RE nalieha na Gruzínsko, aby zostalo verné európskym hodnotám a plne dodržiavalo svoje záväzky a záväzky ako členský štát Rady Európy.



Parlamentné zhromaždenie spresnilo, že v úzkej spolupráci s generálnym tajomníkom Rady Európy a Výborom ministrov tejto inštitúcie je pripravené pokračovať v konštruktívnom dialógu s gruzínskymi orgánmi, demokratickými silami a občianskou spoločnosťou, najmä mládežou.