Zhromaždenie RE predložilo návrhy pre summit Rady Európy v Reykjavíku

Brusel/Štrasburg 25. januára (TASR) - Parlamentné zhromaždenie Rady Európe (PZ RE) v stredu predložilo svoje návrhy pre summit Rady Európy (RE), ktorý sa bude konať v Reykjavíku. PZ RE nalieha najmä na "jednotu okolo spoločných hodnôt", informuje spravodajca TASR.



Členovia PZ RE v správe pre médiá upozornili, že členské štáty Rady Európy by mali na najvyššej politickej úrovni potvrdiť svoju jednotu v oblasti spoločných hodnôt a neochvejný záväzok k multilateralizmu založenému na medzinárodnom práve.



Schválené odporúčanie je založené na správe írskej poslankyne Fiony O'Loughlinovej. V poradí štvrtý summit RE sa bude konať v Reykjavíku v dňoch 16. a 17. mája za účasti šéfov vlád a štátov 46-člennej celoeurópskej organizácie.



PZ RE poukázalo na to, že Európa v súčasnosti čelí "mimoriadnym výzvam" a vyzvalo vlády členských krajín, aby potvrdili úlohu Rady Európy v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu, ako spoločenstva hodnôt s celoeurópskym zameraním.



Mali by tiež prejavovať neochvejnú podporu Ukrajine a zohrávať aktívnu úlohu pri vytváraní medzinárodného súdu na potrestanie ruského politického a vojenského vedenia za zločin agresie.



PZ RE vyzvala členov organizácie, aby posilnili vplyv práce Rady Európy na demokraciu, a to aj vytvorením "kontrolného zoznamu demokracie" pre štáty a ustanovením komisára Rady Európy pre demokraciu a právny štát. V neposlednom rade by mali vrátiť záujmy, obavy a očakávania ľudí do popredia aktivít RE.



Summit najvyšších predstaviteľov členských krajín RE sa naposledy konal pred 18 rokmi vo Varšave v máji 2005.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)