Štáty Rady Európy musia vyšetriť zneužívanie spywaru Pegasus

Brusel/Štrasburg 8. decembra (TASR) - Výbor pre právne záležitosti Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) v piatok vyzval päť členských krajín RE, aby v období do troch mesiacov poskytli informácie o používaní špionážneho softvéru a plne vyšetrili všetky prípady jeho zneužitia. Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na tlačovú správu výboru.



Výbor pre právne záležitosti jednoznačne odsúdil "používanie spywaru štátnymi orgánmi na politické účely".



Členovia výboru v tejto súvislosti vyzvali Poľsko, Maďarsko, Grécko, Španielsko a Azerbajdžan, aby urýchlene a v plnom rozsahu vyšetrili všetky prípady zneužitia špionážneho softvéru, potrestali zodpovedné osoby a poskytli odškodnenie nelegálne sledovaným osobám.



Návrh uznesenia vyzýva aj ostatné členské štáty Rady Európy, ktoré podľa všetkého získali alebo používali Pegasus, aby do troch mesiacov poskytli informácie o jeho využívaní a mechanizmoch na jeho kontrolu. Táto výzva sa týka Belgicka, Holandska, Luxemburska a Nemecka.



Výbor v správe pre médiá uviedol, že tajné sledovanie politických oponentov, verejných činiteľov, novinárov, aktivistov a zástupcov občianskej spoločnosti predstavuje jasné porušenie Európskeho dohovoru o ľudských právach. Výnimku by predstavovali len obzvlášť vážne dôvody uvedené v tomto dohovore, napríklad predchádzanie závažnému zločinu alebo ochrana národnej bezpečnosti.



Členské štáty Rady Európy by mali používať takýto softvér "len vo výnimočných situáciách ako krajné opatrenie," uviedol výbor v oficiálnom vyhlásení. Zároveň by sa mali vyhýbať dodávaniu takýchto programov do krajín, kde existuje riziko, že by sa mohli použiť na represiu alebo porušovanie ľudských práv.



Výbor sa v tomto smere konkrétne obrátil na Izrael, pozorovateľský štát PZ RE. Žiada od neho informácie, aké opatrenia podnikol na to, aby sa program Pegasus, vyvinutý spoločnosťou so sídlom v Izraeli, nedodával do rizikových krajín.



Schválený návrh uznesenia výboru vychádza zo správy holandského poslanca Pietera Omtzigta, o ktorej sa bude diskutovať na októbrovom plenárnom zasadnutí PZ RE v Štrasburgu.



Členovia výboru si už vlani v decembri vypočuli svedectvá politikov a novinárov z Poľska, Španielska a Grécka, ktorí sa stali obeťami spywaru Pegasus alebo podobných špionážnych softvérov.