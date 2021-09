Rada Európy žiada prepustenie zatknutých lídrov bieloruskej opozície

Brusel/Štrasburg 6. septembra (TASR) – Zatknutí lídri bieloruskej opozície Maryja Kalesnikavová a Maxim Znak by mali byť okamžite prepustení. Uviedol to v pondelok predseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) Rik Daems.



Daems je podľa vlastných slov „šokovaný" informáciou, že lídri bieloruskej opozície Maryja Kalesnikavová a Maxim Znak boli odsúdení na dlhé tresty odňatia slobody na základe obvinení zo sprisahania. Súd Kalesnikavovú odsúdili na 11 rokov odňatia slobody, jej právnik Maxim Znak dostal desaťročný trest.



„Tieto rozsudky sú úplne neopodstatnené a obaja títo odvážni ľudia, ktorí vo svojej domovskej krajine len bránili základné ľudské práva, by mali byť okamžite prepustení," uviedol šéf PZ RE v správe pre médiá.



Rozsudky boli vynesené len niekoľko dní po tom, ako sa Maria Kalesnikavová dostala do užšieho výberu nominantov na zisk tohoročnej Ceny Václava Havla za ľudské práva, ktorou PZ RE od roku 2013 oceňuje ľudí alebo mimovládne organizácie za mimoriadny prínos pre ochranu ľudských práv. Okrem Kalesnikavovej do trojice finalistov patrí aj organizácia Reportéri bez hraníc a aktivista za ľudské práva z Burundi Germain Rukuki.



„Svet pozorne sleduje, čo sa deje v Bielorusku," zdôraznil Rik Daems.



Bielorusko bolo vylúčené z Rady Európy v roku 1997, kvôli tomu, že sa pri referende a voľbách porušovali princípy demokracie. Táto krajina je jediným európskym štátom, ktorá nie je členom tejto organizácie; jej občanov a ich práva z tohto dôvodu nechráni Európsky súd pre ľudské práva.