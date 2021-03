Queensland od septembra zakázal použitie jednorazových plastov

Sydney 11. marca (TASR) - Austrálsky štát Queensland s účinnosťou od 1. septembra zakázal jednorazové plastové slamky, miešadlá, príbory a taniere, ako aj nádoby a poháre z polystyrénu. V takzvanom slnečnom štáte schválili návrh zákona v stredu večer miestneho času. Informovala o tom agentúra DPA.



Zákaz ostatných predmetov vrátane šálok a viečok na kávu či paličiek na balóny sa zváži v budúcnosti "po ďalších konzultáciách s obyvateľmi Queenslandu," doplnila informácie vláda.



Svetový fond na ochranu prírody (WWF) uviedol, že svojím zákazom sa Queensland dostal na prvé miesto v Austrálii.



"Dnešné rozhodnutie konečne zastaví prílev niektorých z najviac znečisťujúcich a nebezpečných jednorazových plastov na pláže a do vôd Queenslandu," uviedla vo vyhlásení manažérka austrálskej pobočky WWF Katinka Dayová. "Potešilo nás rozhodnutie zahrnúť do prvého balíka zakázaných plastov polystyrénové poháre a obaly," dodala.



Expandovaný polystyrén (EPS) pôvodne nebol zahrnutý do legislatívy, no po verejnej konzultácii a výzvach od ochranárskych organizácií sa medzi zakázané látky dostal.