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Quintin: Existujú náznaky, že sa kybernetické útoky spájajú s Iránom

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Na archívnej snímke z 2. septembra 2026 belgický minister vnútra Bernard Quintin. Foto: TASR/Belga

Začiatkom novembra narušili kybernetické útoky prevádzku chladiacich systémov v niekoľkých belgických supermarketoch a maloobchodných predajniach.

Autor TASR
Brusel 12. novembra (TASR) - Existujú náznaky, že sa na nedávnych kybernetických útokoch na chladiace zariadenia v Belgicku podieľali hackerské skupiny napojené na Irán, uviedol tamojší minister vnútra Bernard Quintin. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry Belga.

Začiatkom novembra narušili kybernetické útoky prevádzku chladiacich systémov v niekoľkých belgických supermarketoch a maloobchodných predajniach. V dôsledku toho muselo viacero obchodov vyhodiť potraviny za desaťtisíce eur.

K podobným incidentom došlo v októbri aj vo Francúzsku, pričom parížska prokuratúra v pondelok oznámila, že za útokmi stoja hackerské skupiny spojené s Iránom.

Indície bezpečnostných služieb aj v Belgicku hovoria o možnom prepojení na známych iránskych aktérov. Federálna prokuratúra indície naďalej vyšetruje. Tieto kybernetické útoky berieme mimoriadne vážne a nasadzujeme všetky potrebné zdroje na vyhodnotenie hrozby,“ povedal Quintin. „Nie je dôvod na paniku, no zostávame mimoriadne ostražití,“ skonštatoval belgický minister vnútra.
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