R. Bauer vyzýva firmy pripraviť sa na možný vojnový scenár

Brusel 25. novembra (TASR) - Predseda Vojenského výboru NATO admirál Rob Bauer v pondelok vyzval podnikateľov a firmy, aby sa aktívne pripravili na možný vojnový scenár a prispôsobili svoje výrobné linky a distribučné reťazce tak, aby sa znížila ich zraniteľnosť voči tlaku zo strany krajín ako Rusko a Čína. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.



"Ak sa nám podarí zabezpečiť, že všetky kľúčové služby a tovar môžu byť dodané bez ohľadu na to, čo sa bude diať, potom je to kľúčová súčasť nášho odstrašenia," povedal admirál Bauer počas prejavu v Centre pre európsku politiku v Bruseli.



V prejave na podujatí tohto think-tanku admirál rozšíril pojem odstrašovania nad rámec jeho vojenského významu, pričom upozornil, že v modernom konflikte možno ako zbrane použiť všetky dostupné nástroje. Poukázal v tejto súvislosti najmä na nárast počtu sabotáží a pripomenul nedávne ponaučenie, ktoré Európa získala v oblasti dodávok energie.



"Mysleli sme si, že máme dohodu s Gazpromom (ruskou plynárenskou spoločnosťou), ale v skutočnosti sme mali dohodu s pánom (Vladimirom) Putinom (ruským prezidentom). A to isté platí aj pre čínskeho vlastníka infraštruktúry a tovaru. V skutočnosti máme dohodu s (čínskym prezidentom) Sim (Si Ťin-pchingom)," domnieva sa Bauer.



Upozornil aj na závislosť Západu od dodávok z Číny, odkiaľ pochádza 60 percent všetkých prvkov vzácnych zemín a 90 percent z nich sa v tejto krajine aj spracúva. Doplnil, že z Číny pochádzajú aj chemické zložky pre sedatíva, antibiotiká, protizápalové lieky a lieky na nízky krvný tlak.



"Sme naivní, ak si myslíme, že komunistická strana nikdy nepoužije túto moc. Vedúci predstavitelia podnikov v Európe a Amerike si musia uvedomiť, že obchodné rozhodnutia, ktoré prijímajú, majú strategické dôsledky pre bezpečnosť ich krajín," prízvukoval Bauer.



Podľa Bauera podniky musia byť pripravené na vojnový scenár a prispôsobiť tomu svoje výrobné linky a distribučné reťazce. "Pretože hoci bitky možno vyhráva armáda, je to ekonomika, kto vyhráva vojny," dodal admirál Bauer.