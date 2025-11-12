< sekcia Zahraničie
R. Kaliňák: Cenu kupovaných ručných zbraní sa rezort snaží znížiť
Ako minister dodal, výber slovenského výrobcu avizovalo ministerstvo vopred a všetky zmluvné informácie budú zverejnené.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Cenu kupovaných ručných zbraní sa ministerstvo obrany snaží znížiť. Rezort počíta so sumou 1000 až 1500 eur za pušku bez dodatočného vybavenia. Po rokovaní vlády to v reakcii na utorkovú (11. 11.) kritiku nákupu zbraní zo strany SaS vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).
Suma 100 miliónov eur, o ktorej predstavitelia SaS v utorok na tlačovej konferencii hovorili, podľa neho nie je reálna. „Práve preto som s tou sumou bol nespokojný, pretože, keď to ľahko predelíte, tak vám vychádza, že tá suma by mala byť niekde na úrovni šesť- alebo sedemtisíc za jednu zbraň, čo je, pochopiteľne, nezmysel,“ vyhlásil Kaliňák.
Opozičná strana SaS v utorok kritizovala, že ministerstvo obrany plánuje nakúpiť ručné zbrane bez verejného obstarávania. Cena by podľa poslanca Národnej rady SR Juraja Krúpu (SaS) mala byť na úrovni 100 miliónov eur. Považuje to za priveľa.
