Raab: Je čas, aby Čína ustúpila a ctila autonómiu Hongkongu

Londýn 2. júna (TASR) - Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab vyzval v utorok čínsku komunistickú stranu, aby ustúpila od zavedenia zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu.



Návrh zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu, ktorý podľa kritikov ukončí autonómiu tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny, schválil čínsky parlament minulý štvrtok.



Návrh zákona zakazuje aktivity smerujúce k odtrhnutiu Hongkongu, podvratnú činnosť zameranú voči centrálnej vláde, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Británia, Spojené štáty, Kanada a Austrália už vo štvrtok obvinili Čínu, že svojou snahou presadiť nový zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu porušuje svoje medzinárodné záväzky a nerešpektuje ani princíp "jedna krajina, dva systémy". Na jeho základe mal Hongkong po roku 1997 prisľúbené väčšie slobody, než platia v pevninskej Číne.



Minister Raab, ktorý v pondelok absolvoval konzultácie o Hongkongu s diplomatmi z USA a ďalších krajín, v utorok pred poslancami britského parlamentu vyhlásil, že Británia "dôrazne nesúhlasí s takýmto autoritárskym zákonom".



Britský minister pripustil, že "zatiaľ sme nevideli podrobný a uverejnený text zákona". Zdôraznil však, že ak Čína v zákone "kladie Hongkongu podmienky (...), potom by to bolo jasné porušenie medzinárodných záväzkov Číny".



Británia odovzdala kontrolu nad Hongkongom Číne v roku 1997 po viac ako 150 rokoch britskej koloniálnej nadvlády. Peking vtedy súhlasil so zachovaním základných slobôd na území podľa čínsko-britskej deklarácie z roku 1984.



"Je čas, aby Čína ustúpila a ctila autonómiu Hongkongu a rešpektovala svoje vlastné medzinárodné záväzky," apeloval Raab.