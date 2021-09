Raab: Británia neuzná Taliban ako predstaviteľa vlády v Kábule

Islamabad 3. septembra (TASR) – Británia neuzná Taliban ako predstaviteľa novej legitímnej vlády v Afganistane. Londýn sa ale musí s touto novou realitou vyrovnať. Vyhlásil to v piatok britský minister zahraničných vecí Dominic Raab na návšteve Pakistanu, píše agentúra Reuters.



Londýn si podľa Raaba neželá, aby sa Afganistan dostal do ekonomického a sociálneho úpadku.



Raab taktiež uviedol, že bez spolupráce s Talibanom, ktorý sa 15. augusta zmocnil afganského hlavného mesta, by pre britské orgány nebolo možné evakuovať z Kábulu zhruba 15.000 ľudí.



„Náš prístup je taký, že neuznávame Taliban ako vládu," povedal s tým, že Británia zvyčajne uznáva skôr štáty ako vlády. „Ako dôležitú vnímame schopnosť udržiavať s nimi kontakt a vytvoriť priamy komunikačný kanál," dodal Raab.



Západné krajiny sa podľa agentúry Reuters obávajú, že prípadná humanitárna kríza a hospodársky kolaps v Afganistane môžu vyvolať migračnú vlnu so státisícmi utečencov. Voči sľubom Talibanu sú však opatrní. „Taliban nám dal niekoľko záväzkov – niektoré z nich sú na úrovni slov pozitívne. Teraz ich musíme otestovať a zistiť, či sa premietnu aj do skutkov," skonštatoval šéf britskej diplomacie.



Británia podľa Raaba uvoľnila prvý balík humanitárnej pomoci pre krajiny susediace s Afganistanom v hodnote 30 miliónov libier (34 miliónov eur). Tieto krajiny totiž v prípade akéhokoľvek veľkého exodu zrejme budú musieť znášať najväčšie bremeno. Podľa Raaba sa rozpočet pre humanitárnu pomoc do Afganistanu zvýšil na 286 miliónov libier (330 miliónov eur), hoci budúca finančná pomoc bude tejto krajine poskytovaná prostredníctvom mimovládnych organizácií.