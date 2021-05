Raab: Zaobchádzanie Iránu s Zaghariovou-Ratcliffovou je ako mučenie

Londýn 2. mája (TASR) - Británia obvinila v nedeľu Irán z "mučenia" väznenej humanitárnej pracovníčky s iránskym aj britským občianstvom Nazanin Zaghariovej-Ratcliffovej. Informovala o tom agentúra AFP.



"Myslím si, že to, ako s ňou zaobchádzajú je ako mučenie a Iránci majú veľmi jasnú a jednoznačnú povinnosť ju prepustiť," povedal pre verejnoprávnu stanicu BBC britský minister zahraničných vecí Dominic Raab, ktorý so Zaghariovou-Ratcliffovou hovoril v stredu. Britský šéf diplomacie dodal, že ju Teherán "zadržiava nezákonné" a "zaobchádza s ňou tým najhorším možným spôsobom".



Podľa jej manžela Richarda Ratcliffa ju Irán drží ako "rukojemníčku" v súvislosti s takmer 40-ročným dlhom vo výške 400 miliónov libier, ktorý má Londýn voči Teheránu.



Ide o kauzu z roku 1979, pred islamskou revolúciou, keď zosnulý iránsky šach Mohammad Rezá Pahlaví zaplatil príslušnú sumu za britské tanky Chieftain, ktoré neboli nikdy dodané.



Británia tento dlh podľa Raaba plánuje splatiť, rokovania však napredujú pomaly. Podľa AFP sa navyše objavili správy, že splatenie dlhov môžu komplikovať medzinárodné sankcie, ktoré sú na Irán uvalené.



Irán by však podľa Raaba nemal využívať osoby s dvojakým občianstvom "ako páky pri vyjednávaní". Islamská republika odmieta obvinenia, že s Ratcliffovou zaobchádza zle.



Zaghariovú-Ratcliffovú v apríli roku 2016 zadržali na teheránskom letisku a následne odsúdili na päťročné väzenie za údajný pokus o zvrhnutie tamojšej vlády. Po odpykaní trestu ju predvolal teheránsky revolučný súd na vypočutie v inej kauze. V pondelok 26. apríla ju odsúdili na ďalších 12 mesiacov väzenia za šírenie "propagandy proti systému".



Žena s iránsko-britským občianstvom do svojho zadržania pôsobila v Londýne ako projektová koordinátorka charitatívnej nadácie Thomson Reuters Foundation. Zaghariová-Ratcliffová i spomínaná nadácia všetky obvinenia odmietli.