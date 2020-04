Raaba by v prípade potreby nahradil minister financií

Londýn 7. apríla (TASR) - V prípade, že by sa po britskom premiérovi Borisovi Johnsonovi stal práceneschopným aj minister zahraničných vecí Dominic Raab, zodpovednosť za riadenie krajiny by prevzal minister financií Rishi Sunak. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



Raab aktuálne zastupuje Johnsona, ktorý je s ochorením COVID-19 hospitalizovaný v nemocnici.



Ako uviedol Johnsonov hovorca, je stanovené presné poradie, na základe ktorého za ministrom zahraničných vecí nasleduje minister financií Sunak. Ten sa dostal do čela rezortu financií po tom, ako vo februári prekvapivo odstúpil vtedajší minister Sajid Javid.



Sunak, ktorý je bývalým zamestnancom banky Goldman Sachs, sa poslancom parlamentu stal v roku 2015. Po tom, ako v marci predstavil prvý štátny rozpočet vo funkcii ministra, musel britským firmám v čase pandémie koronavírusu prisľúbiť bezprecedentnú podporu vo výške stoviek miliárd libier.



Britského premiéra Johnsona v pondelok previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti v Nemocnici sv. Tomáša po tom, ako sa jeho zdravotný stav zhoršil. Dýcha pomocou kyslíka, ale nie je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Premiér mal 26. marca pozitívny test na nový koronavírus SARS-CoV-2.



Raab prevzal niektoré z premiérových úloh. Predsedá aj každodenným zasadnutiam vlády týkajúcich sa krízy spojenej s koronavírusom. Johnson však naďalej zostáva predsedom vlády.