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Rabat aj Rím žiadajú vyšetrenie zásahu, pri ktorom zomrel Maročan
Muža, ktorý do Talianska prišiel, keď mal päť rokov, policajti v meste Bologna počas operácie spútali a pritlačili k zemi. Po niekoľkých minútach na mieste zomrel.
Autor TASR
Rím 22. júla (TASR) - Maroko aj talianska premiérka Giorgia Meloniová v utorok žiadali objasnenie nedeľnej policajnej operácie, počas ktorej zahynul 42-ročný muž marockého pôvodu. Incident vyvolal v Taliansku protesty, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Muža, ktorý do Talianska prišiel, keď mal päť rokov, policajti v meste Bologna počas operácie spútali a pritlačili k zemi. Po niekoľkých minútach na mieste zomrel.
„Pokiaľ ide o smrť Abdarrahíma Fakíra, je absolútne nevyhnutné, aby boli všetky možné príčiny vyšetrené s najväčšou dôkladnosťou,“ uviedla Meloniová.
„O zistenie pravdy sa musí usilovať bez predsudkov alebo zhovievavosti voči komukoľvek,“ dodala premiérka a na sociálnych sieťach zároveň odsúdila násilie počas protestu v Bologni, ktorý sa konal v súvislosti s týmto incidentom.
Marocké ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že talianske úrady požiadalo o „úplné objasnenie“ mužovej smrti, zistenie zodpovednosti a prijatie primeraných právnych opatrení. Rezort zdôraznil, že prípad „veľmi pozorne“ sleduje.
Na videu, ktoré zachytáva nedeľný incident a ktoré natočil jeden z obyvateľov, je vidno, ako Fakír volá o pomoc, zatiaľ čo ho dvaja policajti držia pritlačeného k zemi a ostatní záchranári sa prizerajú.
Talianska prokuratúra sa začala jeho smrťou oficiálne zaoberať v pondelok a vyšetrovanie vedie voči dvom policajtom a štyrom záchranárom.
V reakcii na tieto udalosti sa v Bologni v pondelok konala demonštrácia, na ktorej sa podľa miestnych médií zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí. Polícia uviedla, že došlo k viacerým zrážkam s bezpečnostnými zložkami, pri ktorých utrpelo zranenia 64 policajtov. Televízia Sky TG24 informovala, že zranených bolo aj 11 protestujúcich.
„V záujme všetkých je, aby sa táto tragédia úplne objasnila a aby sa s dôkladnosťou, nestrannosťou a transparentnosťou zistili všetky okolnosti udalostí,“ uviedlo marocké veľvyslanectvo v Taliansku.
Muža, ktorý do Talianska prišiel, keď mal päť rokov, policajti v meste Bologna počas operácie spútali a pritlačili k zemi. Po niekoľkých minútach na mieste zomrel.
„Pokiaľ ide o smrť Abdarrahíma Fakíra, je absolútne nevyhnutné, aby boli všetky možné príčiny vyšetrené s najväčšou dôkladnosťou,“ uviedla Meloniová.
„O zistenie pravdy sa musí usilovať bez predsudkov alebo zhovievavosti voči komukoľvek,“ dodala premiérka a na sociálnych sieťach zároveň odsúdila násilie počas protestu v Bologni, ktorý sa konal v súvislosti s týmto incidentom.
Marocké ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že talianske úrady požiadalo o „úplné objasnenie“ mužovej smrti, zistenie zodpovednosti a prijatie primeraných právnych opatrení. Rezort zdôraznil, že prípad „veľmi pozorne“ sleduje.
Na videu, ktoré zachytáva nedeľný incident a ktoré natočil jeden z obyvateľov, je vidno, ako Fakír volá o pomoc, zatiaľ čo ho dvaja policajti držia pritlačeného k zemi a ostatní záchranári sa prizerajú.
Talianska prokuratúra sa začala jeho smrťou oficiálne zaoberať v pondelok a vyšetrovanie vedie voči dvom policajtom a štyrom záchranárom.
V reakcii na tieto udalosti sa v Bologni v pondelok konala demonštrácia, na ktorej sa podľa miestnych médií zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí. Polícia uviedla, že došlo k viacerým zrážkam s bezpečnostnými zložkami, pri ktorých utrpelo zranenia 64 policajtov. Televízia Sky TG24 informovala, že zranených bolo aj 11 protestujúcich.
„V záujme všetkých je, aby sa táto tragédia úplne objasnila a aby sa s dôkladnosťou, nestrannosťou a transparentnosťou zistili všetky okolnosti udalostí,“ uviedlo marocké veľvyslanectvo v Taliansku.