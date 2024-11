Rabín Zvi Kogan je nezvestný. Podľa Mosadu môže ísť o teroristický čin

Abú Zabí 24. novembra (TASR) - Rabín Zvi Kogan žijúci v Spojených arabských emirátoch (SAE) je od štvrtka nezvestný, potvrdila kancelária izraelského premiéra v sobotu večer. O jeho zmiznutí predtým informovali izraelské médiá. Izraelská špionážna agentúra Mosad má podozrenie, že ide o teroristický čin. Úrady sa obávajú, že ho uniesli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Kancelária dodala, že Mosad spustil rozsiahle vyšetrovanie incidentu spolu s úradmi SAE. Izraelská Národná bezpečnostná rada zároveň pripomenula, že už dlhší čas neodporúča cestovať do Emirátov na iné ako nevyhnutné účely, informoval denník The Times of Israel.



Kogan má izraelské aj moldavské občianstvo. V Abú Zabí pôsobí ako emisár Chabadu, jednej z najväčších chasidských židovských organizácií na svete. Podľa jej vyhlásenia zmizol vo štvrtok v Dubaji.



Štátna tlačová agentúra WAM v SAE v nedeľu potvrdila jeho zmiznutie, ale nepriznala, že mal izraelské občianstvo. Označila ho len za Moldavca. Ministerstvo vnútra Emirátov zase uviedlo, že Kogan je "nezvestný a mimo dosahu".



Izraelský spravodajský web Ynet s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje napísal, že silnie podozrenie, že Kogana zavraždili. Podľa zdrojov portálu Walla má Izrael informácie, že rabína sledovala iránska rozviedka.



Izraelské oficiálne stanovisko Irán vôbec nezmieňuje. AP ale pripomína, že iránske tajné služby v minulosti vykonali únosy v Spojených arabských emirátoch. Predstavitelia západných krajín sa domnievajú, že Teherán riadi v krajine spravodajské operácie a sleduje státisíce Iráncov, ktorí tam žijú.



Spojené arabské emiráty sú bohatou monarchiou Perzského zálivu a v roku 2020 nadviazali diplomatické vzťahy s Izraelom, čím sa odchýlili od dlhoročnej politiky uplatňovanej väčšinou arabských štátov.