Racean: Rusko sa v Podnestersku chystá nasadiť 10.000 ďalších vojakov

Kišiňov 4. júna (TASR) - Moldavský premiér Dorin Racean s odvolaním na informácie získané spravodajskými službami v stredu varoval, že Rusko chce v moldavskom separatistickom regióne Podnestersko nasadiť 10.000 vojakov. Moskva sa to podľa neho chystá urobiť po nadchádzajúcich parlamentných voľbách v Moldavsku, po ktorých by sa k moci mohla dostať proruská vláda. TASR o tom informuje podľa denníka Financial Times (FT).



Moskva po skončení vojny v prevažne ruskojazyčnom Podnestersku v roku 1992 nasadila v regióne veľké množstvo vojakov na podporu separatistov. Odvtedy však svoje sily výrazne zredukovala a v súčasnosti tam pod ruskou vlajkou pôsobí asi 1500 vojakov, pričom väčšinu z nich tvoria miestni a len hŕstka bola vyslaná z Ruska, pripomína FT.



Keďže Podnestersko sa nachádza medzi Ukrajinou a Moldavskom, Moskva v súčasnosti nedokáže svoju vojenskú prítomnosť na tomto území posilniť.



Racean však tvrdí, že Moskve by sa to mohlo podariť po septembrových parlamentných voľbách, do ktorých podľa neho Rusko zasahuje s nádejou, že nasadenie nových vojakov v Podnestersku by mohla umožniť nová, voči Rusku priateľskejšia vláda.



„Viete si predstaviť, aký vplyv a tlak by mohlo Rusko s 10.000 vojakmi vyvinúť na juhozápadnú časť Ukrajiny,“ podotkol Racean, ktorý upozornil, že by sa nachádzali aj v blízkosti členského štátu NATO Rumunska. „V súčasnosti sú ich sily na mieste takmer bezvýznamné. Ale s vyššou vojenskou prítomnosťou v Podnestersku, ktorú môže umožniť vláda naklonená Rusku, sa môžu skonsolidovať,“ vysvetlil.



Podľa premiéra Moskva zasahuje do diania v Moldavsku prostredníctvom online propagandy a nelegálnych peňažných prevodov stranám a voličom. Tvrdí tiež, že Rusko minulý rok vynaložilo na ovplyvňovanie kampaní v krajine sumu zodpovedajúcu jednému percentu HDP Moldavska.



V októbri minulého roka sa v Moldavsku uskutočnili prezidentské voľby, v ktorých zvíťazila proeurópska prezidentka Maia Sanduová. Voliči tiež prostredníctvom referenda tesným rozdielom zakotvili proeurópske smerovanie krajiny.