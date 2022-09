Rad na rozlúčku s kráľovnou Alžbetou II. opäť otvorili

Londýn 16. septembra (TASR) - Rad čakajúcich ľudí na vzdanie poslednej úcty zosnulej kráľovnej Alžbete II. v piatok večer znovu otvorili. Predtým bol na vyše sedem hodín zatvorený pre dosiahnutie maximálnej kapacity. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Úrady zároveň varovali ľudí, že v rade môžu čakať aj vyše 24 hodín, kým sa dostanú k panovníčkinej rakve vo Westminsterskej sále. Zároveň upozornili, že nadchádzajúca noc bude chladná. Rad popri rieke Temža meria približne osem kilometrov. Úrady pozdĺž neho umiestnili vyše 500 prenosných toaliet, píše AP.



Úctu zosnulej britskej panovníčke vzdal v piatok aj bývalý britský futbalista David Beckham, ktorý strávil niekoľko hodín čakaním v rade. "Je to veľmi emotívne. Je veľmi ťažké vysvetliť to ticho a ten pocit, ktoré sú v miestnosti. Sme tu všetci pre to, aby sme sa poďakovali Jej Výsosti za to, že bola počas tých rokov milá a starostlivá... odkaz, ktorý zanechala, je úžasný," cituje Beckhama agentúra AFP.



Dvere Westminsterskej sály, najstaršej časti sídla britského parlamentu, sa zatvoria v pondelok ráno o 06.30 h miestneho času (07.30 h SELČ). O štyri hodiny neskôr prepravia rakvu na delovej lafete v sprievode členov kráľovskej rodiny do Westminsterského opátstva. Štátny pohreb sa tam začne o 11.00 h (12.00 h SELČ) a skončí sa dvoma minútami ticha.