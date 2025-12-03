< sekcia Zahraničie
Rada EÚ a EP sa zhodli na nových pravidlách proti korupcii
Podľa europarlamentu majú nové opatrenia tiež pomôcť riešiť situácie, keď páchatelia využívajú rozdiely medzi národnými právnymi systémami.
Brusel 3. decembra (TASR) - Rada Európskej únie a Európsky parlament (EP) dosiahli v utorok večer predbežnú dohodu o minimálnych štandardoch, podľa ktorých majú členské štáty vo svojich trestných zákonoch definovať a postihovať korupčné trestné činy. Návrh legislatívy zároveň obsahuje opatrenia na predchádzanie korupcii a pravidlá pre účinnejšie vyšetrovanie a stíhanie. TASR o tom informuje na základe tlačových vyhlásení oboch inštitúcií.
Smernicu navrhla Európska komisia v máji 2023 ako súčasť balíka opatrení na boj proti korupcii. Predbežnú dohodu ešte musia pred formálnym prijatím schváliť ministri členských štátov v Rade EÚ a poslanci Európskeho parlamentu.
Podľa europarlamentu majú nové opatrenia tiež pomôcť riešiť situácie, keď páchatelia využívajú rozdiely medzi národnými právnymi systémami. EÚ by podľa návrhu mala každoročne zverejňovať údaje o korupcii, čo má podporiť transparentnosť aj tvorbu politík založených na dôkazoch. Po prijatí smernice bude musieť každý členský štát pripraviť vlastnú protikorupčnú stratégiu, a to v spolupráci s občianskou spoločnosťou a príslušnými orgánmi.
Legislatívny návrh ďalej stanovuje harmonizované definície korupčných trestných činov, ako sú úplatkárstvo, sprenevera či marenie spravodlivosti. Okrem zosúladených definícií budú musieť členské štáty zaviesť aj rovnakú úroveň sankcií. Maximálne tresty odňatia slobody sa budú pohybovať medzi najmenej tromi a najmenej piatimi rokmi, v závislosti od typu trestného činu.
Posilniť sa má aj spolupráca medzi národnými úradmi a európskymi inštitúciami vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúry (EPPO), Europolu a Eurojustu. Vyjednávači sa zároveň zhodli na pravidlách o zodpovednosti právnických osôb a na lepšej koordinácii s legislatívou chrániacou finančné záujmy EÚ.
Členské štáty budú podľa návrhu musieť prijať aj preventívne opatrenia – zvyšovať verejné povedomie o škodlivosti korupcie a posilňovať transparentnosť a zodpovednosť vo verejnej správe, aby sa znížilo riziko korupčných činov.
Dohodnutý text prvej celoúnijnej legislatívy na boj proti korupcii je však v porovnaní s pôvodným návrhom eurokomisie a ambíciami EP oslabený. Obsahuje výrazne znížené minimálne tresty, mnoho voliteľných ustanovení a formulácie, ktoré krajinám ponechávajú dostatočný priestor na vlastné interpretácie, píše portál Politico.
Predbežná dohoda prišla v deň, keď belgické úrady vykonali razie v bruselskom sídle Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a na univerzite College of Europe v Bruggách. Zadržaná bola rektorka tejto univerzity a bývalá šéfka únijnej diplomacie Federica Mogheriniová. Podľa EPPO razie súvisia s vyšetrovaním podozrenia z podvodu pri programe odbornej prípravy mladých diplomatov financovanom EÚ.
