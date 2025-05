Rada EÚ: Maďarsko by zákonom o transparentnosti porušila ľudské práv

Budapešť 19. mája (TASR) - Pozorovatelia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) vyzvali maďarský parlament, aby pozastavil rozpravu o návrhu tzv. zákona o transparentnosti vo verejnom živote. Jeho prijatím by totiž Maďarsko porušilo medzinárodné záväzky týkajúce sa ľudských práv a základných slobôd. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Ide o neoprávnený a neprimeraný útok na slobodu združovania a prejavu maďarských občanov, uvádza sa v dokumente, ktorý v pondelok zverejnili pozorovatelia PZ RE v Štrasburgu k návrhu zákona o transparentnosti verejného života.



Estónec Eerik-Niiles Kross a Grék Jorgos Papandreu, spolupredsedovia monitorovacieho výboru PZ RE pre Maďarsko, uviedli, že „by návrh v súčasnej podobe znemožnil fungovanie, ale aj existenciu organizácií občianskej spoločnosti a nezávislých médií“. Podľa ich názoru by prijatie návrhu zákona porušilo medzinárodné záväzky Maďarska týkajúce sa ľudských práv a základných slobôd.



Výbor maďarského parlamentu pre spravodlivosť schválil v pondelok návrh zákona s názvom „O transparentnosti vo verejnom živote“. Uviedol to server telex.hu, podľa ktorého zákon vláde umožní zabrániť fungovaniu médií a mimovládnych organizácií, ktoré podľa nej ohrozujú suverenitu Maďarska.



Na základe predbežného návrhu programu sa všeobecná rozprava o návrhu zákona uskutoční v utorok večer a parlament by o ňom mohol hlasovať v polovici júna. Podľa poslanca vládnej strany Fidesz Jánosa Pócsa však môže parlament o tomto zákone rozhodnúť už tento týždeň v zrýchlenom konaní.



Poslanec vládnej strany Fidesz János Halász predložil návrh zákona 14. mája. Proti návrhu demonštrovalo v uplynulých dňoch v Budapešti niekoľko stoviek Maďarov, väčšinu zhromaždení organizovalo opozičné hnutie Momentum. V nedeľu sa pred budovou parlamentu zišlo niekoľko tisíc protestujúcich, túto demonštráciu zorganizovala občianska sféra.



Halász návrh zákona zdôvodnil tým, že v posledných rokoch boli odhalené niektoré aktivity, ktoré „vážne porušujú maďarskú suverenitu“.



Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v prejave 15. marca postavil proti občianskym organizáciám kritickým voči vláde, proti novinárom nezávislej tlače, proti sudcom demonštrujúcim za nezávislosť súdnictva a proti opozičným politikom, ktorí sú podľa Fideszu financovaní zo zahraničia, a avizoval „jarné upratovanie“, píše telex.hu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)