Rada EÚ odobrila Kyjevu piatu platbu v rámci Nástroja pre Ukrajinu
Autor TASR
Brusel 4. novembra (TASR) - Ukrajina by mala dostať vyše 1,8 miliardy eur vo forme finančnej pomoci po tom, ako členské krajiny (Rada EÚ) v utorok v Bruseli prijali rozhodnutie o uvoľnení piatej pravidelnej platby v rámci Nástroja pre Ukrajinu. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Uvoľnenie piatej platby odráža skutočnosť, že vláda v Kyjeve úspešne dokončila deväť krokov potrebných na jej odsúhlasenie, ako aj jeden zostávajúci krok z predošlej štvrtej platby.
Financovanie je primárne zamerané na posilnenie makrofinančnej stability Ukrajiny a podporu pokračujúceho fungovania jej verejnej správy.
Podľa správy Rady EÚ platby v rámci Nástroja pre Ukrajinu sú úzko prepojené s plánom pre Ukrajinu, ktorý načrtáva stratégiu Ukrajiny pre obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu spolu s harmonogramom implementácie reforiem v súlade s eurointegračnými cieľmi Kyjeva v nasledujúcich rokoch.
Nástroj pre Ukrajinu, ktorý nadobudol platnosť 1. marca 2024, poskytuje stabilné financovanie vo výške až 50 miliárd eur vo forme grantov a úverov na podporu obnovy, rekonštrukcie a modernizácie Ukrajiny na obdobie rokov 2024 až 2027.
Z uvedených 50 miliárd eur je 32 miliárd orientačne vyčlenených na podporu reforiem a investícií stanovených v pláne pre Ukrajinu. Vyplácanie tejto sumy je podmienené postupným plnením dohodnutých ukazovateľov plánu. Od nadobudnutia platnosti Nástroja pre Ukrajinu už bolo vyplatených šesť miliárd eur prostredníctvom premosťovacieho financovania, 1,89 miliardy eur v podobe predbežného financovania a štyri splátky vo výške približne 4,2 miliardy eur, 4,1 miliardy eur, 3,5 miliardy eur a 3,2 miliardy eur.
Európska komisia (EK) posúdila žiadosti Ukrajiny o piatu platbu koncom septembra. Rada EÚ, podobne ako EK, dospela k záveru, že Ukrajina uspokojivo splnila niekoľko reformných krokov stanovených v pláne pre Ukrajinu vrátane reformy súdneho systému, boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí, v oblasti finančných trhov, ľudského kapitálu, podnikateľského prostredia, decentralizácie a regionálnej politiky, energetického sektora, hospodárenia s kritickými surovinami, zelenej transformácie a ochrany životného prostredia.
