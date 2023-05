Rada EÚ odobrila tri dohody s Londýnom v rámci Windsorského rámca

Brusel 30. mája (TASR) - Rada EÚ pre všeobecné záležitosti prijala v utorok tri nariadenia zamerané na implementáciu spoločných riešení, na ktorých sa dohodli Európska komisia a Spojené kráľovstvo v otázkach verejného zdravia, zdravia zvierat a rastlín, liekov a určitých výrobkov z ocele. EÚ tým pokračuje v zavádzaní tzv. Windsorského rámca, informuje spravodajca TASR.



Na Windsorskom rámci sa koncom februára tohto roka politicky dohodli eurokomisia a britská vláda, aby definitívne vyriešili výzvy týkajúce sa Severného Írska po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.



Nové pravidlá uľahčia presun množstva tovaru z Veľkej Británie do Severného Írska, ak je tam určený na konečnú spotrebu. Zároveň sa zavedú záruky, ktoré zabránia vstupu takéhoto tovaru na jednotný trh EÚ a zabezpečia ochranu verejného zdravia, zdravia zvierat a rastlín, ako aj záujmov spotrebiteľov v Únii.



Na týchto troch nariadeniach sa Rada EÚ a Európsky parlament dohodli prostredníctvom zrýchleného postupu.



"EÚ plní svoj sľub rýchlo implementovať dohodnuté spoločné riešenia, ktoré reagujú na každodenné potreby ľudí a podnikov v Severnom Írsku. Je dôležité pokračovať v práci, aby tieto riešenia boli plne funkčné, a zabezpečiť ochranu jednotného trhu EÚ," uviedla švédska ministerka pre záležitosti EÚ Jessika Roswallová, ktorá v utorok zasadnutiu Rady EÚ v Bruseli predsedá.



Nové pravidlá týkajúce sa sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré chránia zdravie zvierat, ľudí a rastlín, umožnia presunúť agropotravinárske maloobchodné produkty z Veľkej Británie do Severného Írska s minimálnymi požiadavkami na certifikáciu a kontroly po zavedení dohodnutých záruk. Tie sa postupne zavedú do 1. júla 2025.



Zjednoduší sa presun určitých rastlín na pestovanie, poľnohospodárskych strojov a zruší sa zákaz dovozu zemiakov na sadenie.



Cestovanie s domácimi zvieratami z Veľkej Británie do Severného Írska bude možné s jednoduchým cestovným dokladom pre zviera, mikročipom a vyhlásením majiteľa, že zviera nepocestuje ďalej o EÚ.



Ďalší súbor pravidiel zabezpečí, že všetky lieky vrátane nových budú dostupné v Severnom Írsku v rovnakom čase ako vo zvyšku Spojeného kráľovstva. Aj tieto opatrenia sprevádzajú nové záruky vrátane označovania ("len Spojené kráľovstvo"), aby sa zabezpečilo, že lieky nevstúpia na jednotný trh EÚ.



Tretí právny predpis umožní presun určitých kategórií ocele z Veľkej Británie do Severného Írska v rámci colných kvót EÚ. Severoírske spoločnosti už nebudú musieť platiť 25-pecentné clo spojené s ochrannými opatreniami EÚ.



Všetky tri nariadenia nadobudnú účinnosť po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.