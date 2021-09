Rada EÚ predĺžila o pol roka sankcie súvisiace s anexiou Krymu

Brusel 10. septembra (TASR) - Rada EÚ o šesť mesiacov po 15. raz predĺžila sankcie voči ruským a ukrajinským občanom prijaté po ruskej anexii Krymu v súvislosti s porušením územnej celistvosti Ukrajiny. Uvádza sa to v tlačovom vyhlásení, ktoré bolo zverejnené v piatok na webstránke Rady EÚ.



"Rada EÚ sa dnes rozhodla predĺžiť sankcie voči osobám zodpovedným za podkopanie či ohrozenie územnej celistvosti, suverenity a nezávislosti Ukrajiny na ďalších šesť mesiacov do 15. marca 2022," píše sa v tlačovej správe.



Na sankčnom zozname sa nachádza 177 osôb vrátane vysokopostavených predstaviteľov Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky a 48 právnych subjektov. Vzťahuje sa na nich zákaz vstupu do EÚ, zmrazenie majetku a zamedzenie prístupu k bankovému systému EÚ. Európske podniky navyše nesmú osoby a organizácie na čiernom zozname kontaktovať.



Reštriktívne opatrenia na ruských predstaviteľov a firmy boli prvýkrát zavedené 17. marca 2014 v reakcii na obsadenie ukrajinského polostrova Krym Ruskom, ktoré podľa EÚ porušilo medzinárodné právo. Zoznam sankcionovaných osôb a subjektov Rada EÚ neustále prehodnocuje a pravidelne obnovuje. Naposledy predĺžilo 27 členských krajín EÚ tieto sankcie tento rok v marci.



EÚ podmienila zrušenie respektíve, zmiernenie sankcií pokrokom pri implementácii takzvaných minských dohôd. Na ich základe majú bojujúce strany v Donbase napríklad uzavrieť bezpodmienečné prímerie a stiahnuť ťažké zbrane z frontovej línie.