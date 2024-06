Rada EÚ prijala 14. balík sankcií voči Rusku

Luxemburg 24. júna (TASR) - Rada Európskej únie prijala v pondelok 14. balík sankcií voči Rusku. Tieto opatrenia okrem iného zakážu investície na dokončenie ruských projektov v oblasti skvapalneného zemného plynu (LNG). TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Sankcie sa zameriavajú na 116 jednotlivcov a spoločností z dôvodu ich konania voči Ukrajine. Takisto EÚ poskytujú viac nástrojov na to, aby sa zabránilo obchádzaniu sankcií.



Členské krajiny EÚ na úrovni veľvyslancov sa na týchto opatreniach dohodli už minulý štvrtok. Belgické predsedníctvo v Rade EÚ vtedy na sociálnej sieti X oznámilo, že cieľom tohto balíka je posilniť účinnosť existujúcich sankcií a predísť ich obchádzaniu.



Dohodu predtým blokovalo Nemecko. Z návrhu napokon vypadlo opatrenie, podľa ktorého by dcérske spoločnosti firiem z EÚ v tretích krajinách nemohli svoj tovar reexportovať do Ruska. Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomenula, že EÚ sa snaží zabrániť vývozu tovaru dvojakého použitia do Ruska, napríklad čipov do pračiek, ktoré by Rusko mohlo využiť na výrobu zbraní.