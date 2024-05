Rada EÚ sa rozhodla rozšíriť sankcie na Irán pre jeho podporu Ruska

Brusel 15. mája (TASR) - Rada EÚ sa v utorok rozhodla rozšíriť sankcie uvalené na Irán za jeho vojenskú pomoc ruských silám bojujúcim na Ukrajine, ako aj ozbrojeným skupinám na Blízkom východe a v oblasti Červeného mora. Novými sankciami chce postihovať už nie len dronový, ale aj raketový program tejto krajiny. Rada EÚ to oznámila na svojej webstránke, informuje TASR.



Sankcie voči Iránu, prijaté v júli 2023, v súčasnosti zakazujú vyvážať z členských krajín EÚ do Iránu komponenty používané pri výrobe bezpilotných lietadiel. Osobám akokoľvek súvisiacim s výrobou týchto dronov zároveň zakazujú cestovať do EÚ a na jej území im zmrazujú prípadný majetok.



Vzhľadom na pretrvávajúcu podporu Iránu voči ruským silám na Ukrajine, ako aj ostatným zmieneným skupinám, a tiež v reakcii na iránsky aprílový útok na Izrael, sa teraz Rada EÚ rozhodla rozšíriť sankcie aj na osoby a subjekty súvisiace nie len s dodávkami a konštrukciu iránskych dronov, ale aj rakiet.



Sankcie EÚ sa tak teraz budú vzťahovať na osoby a subjekty, ktoré dodávajú, predávajú alebo sú inak zapojené do transferu iránskych dronov alebo aj rakiet. Konkrétne tých, ktoré ruské sily používajú na Ukrajine, ale aj tých, ktoré sú dodávané ozbrojeným skupinám snažiacim sa o "podkopanie mieru a bezpečnosti na Blízkom východe a v oblasti Červeného mora".



Osoby, ktoré sa ocitnú na sankčnom zozname, budú mať zakázane cestovať do EÚ a v členských krajinách budú mať zmrazené prípadné aktíva. Občania EÚ zase budú mať zakázané priamo či nepriamo sankcionovaným osobám poskytovať finančné prostriedky alebo s nimi obchodovať. Zakazuje sa tiež vývoz niektorých ďalších a doteraz nesankcionovaných komponentov používaných pri výrobe dronov do Iránu.