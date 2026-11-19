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Rada EÚ schválila maďarský plán obranných investícií
Štátny tajomník úradu vlády pre odvetvové politiky a záležitosti EÚ András Bíró-Nagy, ktorý sa zúčastnil na bruselskom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti, rozhodnutie Únie privítal.
Autor TASR
Budapešť/Brusel 19. novembra (TASR) - Rada Európskej únie schválila maďarský plán obranných investícií v hodnote 5,4 miliardy eur v rámci úverového programu SAFE. Projekty majú okrem posilnenia obranných spôsobilostí podporiť aj hospodársky rozvoj krajiny a výstavbu infraštruktúry využiteľnej na civilné účely. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Rada pre všeobecné záležitosti schválila revidovaný plán Maďarska pre účasť v obrannom úverovom programe EÚ SAFE,“ uviedlo na Facebooku Stále zastúpenie Maďarska pri Európskej únii. Týmto krokom Budapešť prispieva k ďalšiemu posilňovaniu európskej obrannej pripravenosti.
Štátny tajomník úradu vlády pre odvetvové politiky a záležitosti EÚ András Bíró-Nagy, ktorý sa zúčastnil na bruselskom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti, rozhodnutie Únie privítal. Zdôraznil, že schválené prostriedky umožnia infraštruktúrne projekty, ktoré popri obranných cieľoch poslúžia aj civilnému obyvateľstvu a posilnia bezpečnosť i ekonomiku Maďarska.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Rada pre všeobecné záležitosti schválila revidovaný plán Maďarska pre účasť v obrannom úverovom programe EÚ SAFE,“ uviedlo na Facebooku Stále zastúpenie Maďarska pri Európskej únii. Týmto krokom Budapešť prispieva k ďalšiemu posilňovaniu európskej obrannej pripravenosti.
Štátny tajomník úradu vlády pre odvetvové politiky a záležitosti EÚ András Bíró-Nagy, ktorý sa zúčastnil na bruselskom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti, rozhodnutie Únie privítal. Zdôraznil, že schválené prostriedky umožnia infraštruktúrne projekty, ktoré popri obranných cieľoch poslúžia aj civilnému obyvateľstvu a posilnia bezpečnosť i ekonomiku Maďarska.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)